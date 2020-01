El "héroe senegalés" de Dénia consigue papeles de residencia y trabajo

El "héroe" senegalés de 20 años que el pasado 6 de diciembre salvó de un incendio en su casa a un vecino de Dénia ha conseguido autorización excepcional de residencia y trabajo como reconocimiento por este "acto de valentía y servicio a la comunidad".

Lo han informado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que han especificado que se ha concedido "una autorización excepcional de residencia y trabajo para Gorgui Lamine Sow, motivada por razones de interés público".

Gorgui, que vive en Gandía (Valencia) con su pareja (también senegalesa) y la hija en común de siete meses, es vendedor ambulante de pulseras, collares y monederos por las calles de la población alicantina.

Gorgui había expresado su deseo de obtener papeles para cumplir su sueño de ser camionero, lo que se ha hecho realidad pocos antes de la llegada de los Reyes Magos.

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, y la delegación del Gobierno en Valencia promovieron "el inicio del expediente de concesión de una autorización excepcional de residencia y trabajo" para que Lamine Sow, en situación irregular desde 2017, "pueda obtener un trabajo en España, regularizar su situación administrativa e iniciar así un proyecto de vida en nuestro país".

El jueves 5 de diciembre, Gorgui caminaba por el centro de Denia cuando vio que salía humo de una casa y escuchó de alguien que había una persona dentro.

Trepó por la fachada y se coló dentro por el balcón para sacar a hombros a un hombre de 37 años que halló tirado en el suelo y que tenía movilidad reducida por un problema en las piernas. Y lo hizo pese al peligro de las llamas, provocadas por una estufa junto a un sofá, y bajando desde el balcón por una escalera que acababan de colocar unos vecinos.

"No pensé demasiado. Solo se me vino a la cabeza: le puedo ayudar, así que le ayudo", relató entonces a EFE en un buen castellano, aunque agregó que horas después, una vez que llegó a su domicilio, hizo un repaso de todo lo sucedido y de "la gravedad de lo que pudo haber ocurrido" porque, ha asegurado, no está "preparado para el fuego" ni se ve "tan valiente como un bombero".

Precisamente hoy, la persona a la que salvó, Álex Caudeli, ha informado de que ha lanzado un crowdfunding a través de la plataforma 'GoFundMe' con la intención de repartir al 50 por ciento con Gorgui el dinero que se recaude tanto para reconstruir su vivienda quemada como para ayudar al joven senegalés.

"Me llamo Álex y mientras dormía el pasado 5 de diciembre, mi casa salió ardiendo. Estoy enfermo y tengo problemas de movilidad, por lo que no hubiera tenido ni tiempo ni forma de salir ileso. No, si no ocurría un milagro. Y en este caso, mi milagro tenía nombre: Gorgui Lamine Sow, un senegalés de 20 años quien no dudó en poner en riesgo su vida para salvar la mía y la de mi perrito", señala en la petición de fondos.

"Yo estoy enfermo y lo he perdido todo tras el incendio: mi casa, mis pertenencias, mi ropa... Necesito ayuda para poder comenzar de nuevo", ha proseguido antes de aclarar que "el dinero que se recaude irá dividido en partes iguales" con el senegalés.