Los empresarios piden la estación del tren en Ondara y un tranvía que llegue a Dénia

La Federación Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) lo tiene claro: la estación comarcal del futuro Tren de la Costa debe ir en Ondara y, en concreto, donde ahora está el peaje de la autopista (el 1 de enero será ya autovía). Ese punto, junto al centro comercial y la N-332, es el «estratégico» para la terminal de tren y autobuses de la Marina Alta. Así lo creen los empresarios. Y así se lo han trasladado al ministerio de Fomento en las alegaciones que han presentado al nuevo estudio informativo del anhelado Tren de la Costa (incluye la conexión ferroviaria de Gandia, Oliva y Dénia, cerrada en 1974).

La patronal de la Marina Alta también considera que el tren es rentable. Ahí coincide con todos los ayuntamientos. Pero en la estación y en cómo llegará el ferrocarril a Dénia se alinea más con los consistorios de Pedreguer y Ondara que con el dianense.

Cedma considera que el tren de vía ancha no debe dar rodeos para llegar a Dénia. Propone que de la estación comarcal de Ondara parta una línea de tranvía en dirección a la capital comarcal y a su puerto. Los empresarios consideran que esa solución «permeable y eficiente» no causa impacto en el ámbito del PORN del Montgó. Precisamente, los partidarios de que el trazado del Tren de la Costa discurra en paralelo al corredor de comunicaciones de la AP-7 y la N-332 y no se desvíe a Dénia advierten de que ese «rodeo» pellizcaría el parque natural. Cedma le deja claro al ministerio que el tren es para la Marina Alta «estratégico y urgente».