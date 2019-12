Lotería de Navidad 2019: El misterio del Gordo en Moraira

Francisco Caselles no sabía si coger la barca y salir a pescar. «Me hubiera llevado el transistor, eso sí. El sorteo de Navidad no me lo pierdo», aclaró este vecino de Moraira que en 1987 abrió la administración de lotería El Fortí, que ha repartido nada menos que 20 millones de euros del Gordo. Los 50 décimos se vendieron en ventanilla. En septiembre, «voló» el último. El fundador de El Fortí tiene el convencimiento de que los boletos los han comprado «forasters», es decir, turistas que pasaron por Moraira y le echaron el ojo a ese 26.590 agraciado con el primer premio en el sorteo de Navidad.

Francisco no salió, finalmente, a pescar. Una de sus hijas, Rosana, que trabaja en la administración del Fortí, le llamó y le dio la noticia. El Gordo había caído en Moraira. «Ya tocaba», afirmó el fundador, quien se jubiló hace 5 años y vendió este negocio de loterías que va como un tiro (está entre las 25 administraciones de Alicante que más vende) y en el que ahora trabajan Rosana y su hijo Enrique. Su otra hija, Mila, está empleada en una administración de lotería de Alicante. La familia Caselles lleva la pasión de los sorteos en las venas.

Rosana dio un respingo cuando escuchó la terminación en 90. «Pensé que le había tocado a una filà de los Moros y Cristianos que está abonada a un número que termina así». Pero en seguida comprobó que el número de la entidad festera no era el del Gordo. La decepción le duró apenas unos segundos. El primer premio sí había caído en Moraira. Rosana corrió junto a Quico Pastor, otro de los trabajadores de El Fortí (la otra empleada es Carmen Vallés), a abrir la administración. «Es una alegría muy grande. No sabemos a quién le ha tocado. Pero no se ha devuelto ni un décimo, que es lo importante», indicó Quico. «Ya hemos dado otros premios importantes, pero el Gordo de Navidad es especial, es el gran premio de la lotería», añadió.

«Sí, me ha pillado todavía en casa. Me he metido en la ducha y he venido corriendo», afirmó Rosana. «No sabemos a quién le ha tocado. Puestos a pedir, si le toca a una peña de fiestas, siempre hay más alegría. Pero han caído 20 millones de euros. Es una pasada".

La familia Caselles estaba exultante. Corrió el cava. El Gordo animará las ventas para el sorteo del Niño. Pero sí es cierto que faltó que acudieran los agraciados. «Tenemos los abonados, pero los vecinos de aquí no suelen comprar en ventanilla. Son turistas y personas de paso las que compran décimos allí donde pasan sus vacaciones», dijo Francisco, que aseguró que los residentes extranjeros ya se han aficionado a este sorteo de Navidad y también adquieren sus números. Algunos vecinos sí se asomaron a la administración. Uno de ellos confesó que había tenido el pálpito de que la lotería iba a caer este año en Moraira. Se llevaron algún décimo. «Pero no es el del Gordo, seguro. Todos los décimos los vendimos durante el verano», aclaró Rosana.

Lotería de Navidad 2019

