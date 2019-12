Dénia reivindica a los superhéroes de carne y hueso

Superhéroes de carne y hueso. Eso son Gorgui Lamine Sow, el inmigrante senegalés sin papeles que trepó por una fachada y rescató de un incendio a Álex, un vecino discapacitado que había quedado atrapado en un incendio; Juan Antonio Velázquez, un bombero retirado que inició la extinción de ese fuego; la enfermera Alicia Rodríguez, que salvó la vida a una persona que sufrió una parada cardiorespiratoria y se desplomó en plena calle, o Daniel Perera, un trabajador municipal de la zona azul que se encontró en la calle un sobre con 15.000 euros y corrió a entregarlo a los agentes para que se lo devolvieran a su dueño. Los cuatro, «héroes del día a día» (así los definió el comisario jefe de la Policía Local de Dénia, José Martínez Espasa), recibieron ayer una felicitación pública. Fue en el acto del Día de la Policía Local, cuerpo fundado un 20 de diciembre de hace 146 años.

Gorgui regresó a Dénia. Él y su novia lucieron ropas de gala de Senegal. Nunca se separan de su pequeña, Nyede, de 7 meses. Ayer les acompañaron el hermano de Gorgui y su primo llegado de Alicante, Alfha, así como el artista Amewa, autor del lienzo que el joven senegalés (tiene 20 años) regaló al alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Gorgui y su novia se empadronaron hace una semana en Gandia. El Gobierno le dará el permiso de residencia por haber salvado la vida a un vecino (esa posibilidad está recogida en la Ley de extranjeros en España y de su integració social).

«Siento una alegría muy grande. Sí, ya he entregado todo lo que me han pedido para que me den los papeles», afirmó el joven.

Mientras, su compatriota Alfha pidió que se ponga paz entre los inmigrantes que como Gorgui recurren a la venta ambulante para sobrevivir y los comerciantes que los denuncian por competencia desleal. Instó también a los partidos políticos a «no utilizar la inmigración como un arma arrojadiza».

En el acto, trascendió la honestidad de Daniel Perera, el humilde empleado que halló en la calle un sobre repleto de billetes. Se lo dio a la Policía Local, que localizó al dueño y comprobó que había perdido esos 15.000 euros tras sacarlos de una entidad bancaria de Marqués de Campo para pagar a tocateja un coche.

Durante el acto, también se reconoció a los agentes. Han luchado contra la violencia machista (fundamental la brigada Artemis) y han demostrado una enorme solidaridad. El alcalde entregó la medalla de la Policía Local al comisario jefe. Cumple 12 años en el cargo y ha modernizado este cuerpo policial.