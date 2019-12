Cae un tramo de cornisa de la iglesia de Xàbia al impactar un rayo

Un rayo ha impactado esta mañana en la torre-campanario de la iglesia gótica de Xàbia (es del siglo XVI) y ha provocado el desprendimiento de un tramo de cornisa. Las piedras han caído en la cubierta del templo. La cornisa desgajada es la de una de las esquinas de esta torre cuadrangular. El párroco Salvador Torrent ha explicado que la bóveda del campanario está aparentemente bien y no ha sufrido desperfectos. No ha sido necesario acordonar la fachada de la iglesia, ya que las piedras desprendidas no han caído a la vía pública, sino sobre la cubierta del edificio religioso.

El impacto del rayo ha causado también daños en la instalación eléctrica. Las tapas han saltado. El templo se ha quedado sin luz y el sistema eléctrico de las campanas puede estar seriamente dañado. Varias viviendas del centro histórico también están sin suministro eléctrico. La empresa Iberdrola está ahora reparando la avería.

En el centro histórico han caído esta mañana dos rayos. Uno en el campanario y otro en el pararrayos de la Casa de Cultura, que también se ha quedado sin luz. Los funcionarios que trabajan aquí han indicado que el estrépito ha sido enorme y que las ventanas y puertas han vibrado.

La iglesia de Xàbia, una de las joyas del gótico valenciano, también ha vuelto a sufrir esta mañana goteras. Otra vez se han sacado los plásticos y se han colocado sobre los bancos del templo.

Las obras de emergencia para reparar las goteras y cerrar las grietas se iniciarán tras la Navidad. Suben a medio millón de euros.