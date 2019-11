Expulsan de España «de un día para otro» a un colombiano empadronado en Dénia y con pareja de hecho

A Pedro Luis Mellizo, un vecino de Dénia de 34 años de nacionalidad colombiana, lo detuvo la policía el pasado 3 de junio por no llevar documentación. Los agentes lo trasladaron al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València. A finales de julio y «de un día para otro», según denuncia su compañero, Joaquín Gutiérrez, lo expulsaron de España. «Lo subieron a un avión militar con 15 policías y otros ocho expulsados. Aterrizaron en Bogotá y allí lo abandonaron sin documentación y a su suerte. Y es en Colombia donde no tiene arraigo. Su vida está aquí y no puede volver», afirmó ayer Joaquín, quien muestra los documentos que acreditarían que su pareja tiene su residencia legal en Dénia y está plenamente integrado.