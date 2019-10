Vecinos de Ondara boicotean las obras del centro de día y agreden al encargado

Una parte de los vecinos del barrio de Tossals de Ondara, incluida la asociación vecinal, no quiere que allí les construyan un centro de día para personas mayores. Y están demostrando su rechazo a las bravas. Primero protestaron colgando pancartas en las obras, que se iniciaron la pasada semana, y luego han optado por métodos más drásticos. El alcalde, José Ramiro, del PSPV, denunció ayer que hay residentes que están boicoteando los trabajos y desveló que uno de los vecinos irrumpió en la parcela y agredió al encargado de obras de la empresa adjudicataria. Le propinó un golpe en el pecho. La Policía Local recogió la agresión en un acta. El atacante está identificado.

«Estos últimos hechos los tenemos que condenar rotundamente. El centro de día es un proyecto de interés general y anhelado durante años en este pueblo», sostuvo el munícipe, que recalcó que toda la tramitación del proyecto y de la adecuación del suelo a uso dotacional social (antes era cultural educativo) ha sido impecable. No hay ni asomo de ilegalidad.

El alcalde y todos los ediles del gobierno local (PSPV y Compromís) afirmaron ayer que no entendían las reticencias de los vecinos al centro de día. El edificio tendrá sólo una planta. Por tanto, no tiene impacto visual. Se decidió construirlo junto a un parque para que los ancianos pudieran salir y disfrutar del sol y de un espacio verde. Un centro social no genera molestias. No está en peligro el sosiego de este barrio.

Los vecinos no presentaron ni una alegación durante la tramitación de todo el proyecto. Pero fue iniciarse las obras y desatarse un conflicto que sube de voltaje. Los vecinos contrarios al centro de día han llegado a entrar en las obras y han arrancado las piquetas y borrado las marcas.

Ramiro indicó que la empresa adjudicataria ya ha trasladado a la Diputación de Alicante, organismo que adjudicó las obras por 402.000 euros, que no podrá seguir si continúa el hostigamiento. El gobierno local, eso sí, no se va a plegar a las presiones. «Los actos vandálicos no van a doblegar la voluntad de este pueblo», aseguró el alcalde, que advirtió de que ya se han tomado medidas policiales para garantizar que el proyecto sigue adelante. «El centro de día va a construirse sí o sí», remachó.