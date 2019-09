Dénia anula el concurso de rescate de animales al quedar eliminada la protectora APAD

Cuando parecía hecho que la protectora de Dénia APAD lograría el contrato de recogida de animales y gestión de las adopciones, el concurso ha dado un giro inesperado. Esta entidad, que lleva 25 años prestando el servicio en la ciudad, no ha cumplido los requisitos que establecía el pliego y ha quedado eliminada.

El gobierno local, del PSPV, ha desistido, por ello, de seguir adelante con el concurso. Ahora iniciará un nuevo procedimiento de contratación y ya plantea suprimir los «embrollos» administrativos (lo son para APAD, que ni con todo a favor ha logrado dar forma a una oferta viable). Podría optar por un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, por hacer un contrato a la carta. La otra alternativa es empezar de cero y convocar un nuevo concurso. La protectora no se maneja, es evidente, muy bien en esto de las licitaciones y los pliegos. Ya cometió el error de no bajar ni un euro la oferta económica. En este apartado, obtuvo un cero. La otra empresa en liza en el concurso, Serproanimal, que es de Vinarós, sí rebajó la oferta. Tenía todas las de ganar. Pero luego no presentó a tiempo la documentación y quedó eliminada.

APAD tenía el camino despejado. La sociedad dianense demostró su apoyo a la protectora y a su modelo de gestión de «sacrificio cero». Medio millar de personas salieron a la calle para exigir al consistorio que siguiera esta entidad y mostrar su total rechazo a que entrara una empresa que realizara un servicio estricto de perrera y sacrificara animales cuando ya no tuviera espacio.

Pero en una contratación pública los pliegos son sagrados y APAD no cumple los requisitos. El informe elaborado por los técnicos municipales enumeraba los incumplimientos. Incidía en que la protectora no puede albergar otros animales que no sean perros. Tampoco puede asumir el coste de ampliar el personal para garantizar el rescate de animales durante las 24 horas del día. Además, el pliego obligaba a disponer siempre de veterinario, y APAD tampoco se comprometía a tanto. Según los técnicos, la protectora «no consideraba factible» dar cuenta al órgano de contratación de los animales que recoge, las adopciones que logra y el personal que se dedica al servicio.

Esto último es complicado, ya que APAD cuenta con numerosos voluntarios.

En cualquier caso, el concurso queda otra vez en el aire.