«He tenido mucha suerte; un instrumento es alguien de tu familia»

Contactó por WhatsApp con el vendedor y le siguió el juego mientras la policía investigaba.

Para un músico su instrumento es especial, casi insustituible. Lo explica bien el director de la Agrupación Artística Musical de Dénia, Josep Pastor: «Es como alguien de tu familia». Pues el propio Pastor ha estado a punto de perder a un familiar recién recuperado. «Hace año y medio decidí que quería volver a tocar el clarinete en la banda. Fue el instrumento con el que me hice músico y hacía 20 años que lo dejé para dedicarme al piano», explicó ayer el músico dianense.

El reencuentro ha estado en un tris de frustrarse. El pasado 12 de junio un ladrón se coló en la Escola de Música Manuel Lattur (es la de la banda). Estuvo rebuscando por las aulas y, al final, dio con el clarinete, y lo robó.

Josep, que es director y profesor de piano en esta escuela, precisó que él guarda el instrumento en el aula. El día del robo todas las puertas estaban abiertas ya que un técnico reparaba el aire acondicionado. A la mañana siguiente, no encontró el clarinete. Lo buscó también en su casa. Ni rastro. Luego revisó las cámaras de seguridad de las aulas del Manuel Lattur. Comprobó que un individuo se había colado y se había llevado el clarinete. Acudió de inmediato a la comisaría de la Policía Nacional a denunciar el hurto. «La policía me recomendó que estuviera atento a las páginas web de compra venta de instrumentos. También avisé a la Federación de Bandas de Música. Los instrumentos tienen todos un número de referencia y no es tan fácil que desaparezcan», indicó.

El propio director de la banda de Dénia encontró en un portal web un clarinete que se parecía mucho al suyo. «Contacté con el vendedor a través de WhatsApp y le pedí el número de referencia. Y sí, era mi clarinete. Mostré interés en comprarlo y le seguí el juego. Al mismo tiempo, informé a la Policía Nacional».

El vendedor estaba en Navarra y a él le coló el instrumento robado el presunto ladrón, un búlgaro que reside en Tavernes de la Valldigna y que se dedica a comprar y luego vender objetos de segunda mano. Los agentes no han podido todavía localizarlo, ya que está fuera de España; se halla en su país. Pero sí han logrado recuperar el clarinete y ya se lo han entregado a su dueño. La Policía Nacional desveló ayer que está valorado en unos 1.500 euros.

«Es un instrumento muy especial para mi. He tenido mucha suerte. Si lo llegan a vender, sí que se pierde la pista y no lo hubiera recuperado», advirtió el presidente de la banda de música de Dénia.