Baleària retira el combustible del buque Pinar del Río, encallado en el puerto de Dénia

Baleària está retirando todo el combustible y elementos contaminantes del buque Pinar del Río, encallado en el puerto de Dénia el pasado viernes, a través de camiones cisterna en tierra. Se espera que la retirada de gasoil y aceites finalice esta tarde-noche. La compañía asegura que en estos momentos "el riesgo de vertidos contaminantes es mínimo", aunque se mantiene la barrera anticontaminación que Salvamento Marítimo desplegó el sábado a primera hora de la tarde de forma preventiva.

Estos trabajos son los preparativos previos para iniciar el plan de reflotamiento del buque para poder ser llevado a puerto. La naviera está estudiando las propuestas de reflotamiento de dos empresas especializadas de nacionalidad holandesa, y espera decidir en las próximas horas la mejor opción para llevar a cabo esta complicada tarea, que permitirá además desembarcar los coches de los pasajeros que permanecen a bordo.

La compañía Baleària trabaja en dos escenarios para reflotar el ferry Pinar del Río, que encalló en la medianoche del viernes en la escollera norte del puerto de Dénia. Según han indicado fuentes de Capitanía Marítima de Alicante, que es la entidad que debe aprobar el plan para reflotar el barco, se trabaja en dos opciones, la de remolcar directamente el ferry a puerto o la de sacar antes los 70 vehículos que están en la bodega de carga. Las mismas fuentes han precisado que se elegirá la alternativa "más segura". Sacar los coches, aligeraría el peso del buque y resultaría más sencillo liberarlo del espigón en el que está embarrancado.

En cualquier caso, es la compañía la que debe presentar el estudio para reflotar el buque, que luego lo aprobaría Capitanía. Las fuentes citadas apuntaron que, de momento, se está en ese impás. Advirtieron de que no hay problemas de navegación marítima, ya que el ferry no entorpece la entrada y salida de barcos, y de ahí que la operación para reflotarlo no responda a una urgencia extrema. Además, insistieron en que lo primordial es garantizar "la máxima seguridad".

El capitán marítimo en funciones, Julio Manuel Cejalvo, está hoy en el puerto de Dénia y está manteniendo reuniones con la compañía para conocer las posibles alternativas para reflotar el Pinar del Río.

Cabe recordar que desde el domingo por la tarde, Baleària ha programado el ferry Bahama Mama a la ruta Dénia-Ibiza-Palma para cubrir los servicios del fast ferry Pinar del Río