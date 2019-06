La historia de la guitarra de Will Smith fabricada en Gata

«Quiero regalarte algo que no se puede comprar con dinero», le dijo Pablo Motos, el presentador de «El Hormiguero», a Will Smith mientras le entregaba una preciosa guitarra. El instrumento lleva el nombre del actor de Hollywood y «nació» en un modesto taller de lutería que está en Gata de Gorgos y se asoma al Montgó. No era un obsequio más. «El Hormiguero» cumplía 2.000 programas. El programa especial obligaba a un invitado especial y a un regalo especial. Esta guitarra tiene duende e historia.

«Sí, es muy especial para nosotros. Fue una de las últimas que hizo a mano nuestro padre. La personalizó para Will Smith, que era su actor favorito. Nuestro padre falleció en enero de 2017. Esa Navidad acabó la guitarra. Él siempre decía que lo que se trabaja con las manos se trabaja con el corazón», explicó ayer Adam Broseta, quien, junto a sus hermanos Juan y David, lleva ahora la empresa familiar Guitarras Bros, que fundaron sus abuelos en 1974 y que transformó su padre, Francisco Broseta, cuando decidió que cada instrumento fuera único y reflejara la personalidad de su dueño.

Adam Broseta y su pareja en «El Intermedio» con Wyoming.

La guitarra de Will Smith es una joya. Pura artesanía. Ya lo advirtió Motos: «Las maderas que han usado ya no se pueden comprar. Son de los abuelos de los fabricantes de ahora».

Guitarras Bros sólo trabaja con maderas nobles. Las importa de la India, Madagascar, Brasil o México. Las que Francisco utilizó en la guitarra de Will Smith son más que nobles; se les da categoría de maderas preciosas. Usó ziricote mexicano para el aro y el fondo y cedro antiguo de Honduras con más de cien años de secado natural para el mástil.

Adam y sus hermanos estaban invitados al especial de los 2.000 programas, que se grabó en Londres, pero no pudieron acudir. Para ellos fue muy emotivo que esa guitarra, de las últimas que fabricó artesanalmente su padre poco antes de morir, llegara a las manos a las que estaba predestinada.

Pablo Motos sabe que estas guitarras con alma y hechas a mano son el obsequio que más puede impresionar a famosos que lo tienen todo. Se las ha regalado a Richard Gere, Tom Hanks, Russel Crowe, Jeremy Irons, Ed Sheeran o Carla Bruni. También seducen a los músicos de más prestigio. Amy Winehouse compuso los temas de Back to black, álbum ganador de cinco Grammy, con una guitarra que un verano compró en el taller de Gata.

La guitarra artesanal y personalizada que ya pertenece a Will Smith. f guitarras bros

Adam adelantó ayer que ahora están ensamblando una guitarra que les ha encargado Wyoming, quien inicia una gira con su grupo «Wyoming y Los Insolventes». Además, todas las nuevas guitarras de los músicos de Melendi, un incondicional de Guitarras Bros, también serán made in Gata.

Los hermanos Broseta confiesan que echan terriblemente de menos a su padre. Fue un innovador. Una de sus ideas, la de combinar en la misma guitarra cedro de Canadá y palosanto de la India, maderas que acentúan los graves, y pino abeto alemán y ciprés español, que potencian los agudos, ha dado pie ahora a la guitarra flamenca Taranta. «Está pegando muy fuerte en el mercado», avanzó Adam.