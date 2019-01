"Los ciclistas me han sacado con la casa ya llena de humo; me han salvado la vida"

"Los ciclistas me han sacado con la casa ya llena de humo; me han salvado la vida"

Héroes anónimos y en bicicleta. «Sí, se puede decir que me han salvado la vida. La casa ya estaba llena de humo cuando me han sacado». Juan Carlos, un vecino de 50 años de Sagra que sufre una discapacidad física (no puede caminar y va en silla de ruedas), estaba ayer en la cama cuando se desató un incendio en el salón de la casa en la que vive con su madre y su tía, ambas de avanzada edad. Su cuarto está junto al salón. Una pavesa de la chimenea prendió el sofá, que empezó a arder con virulencia. En ese momento, en la casa, que está en el Carrer Major de Sagra, sólo se encontraban Juan Carlos y su madre. La mujer, desesperada, salió a la calle a pedir ayuda. Junto a una vecina, pararon a un grupo de cuatro ciclistas. Les indicaron que Juan Carlos estaba atrapado dentro de la vivienda.

«Ha sido todo tan rápido que no sé muy bien cuantos ciclistas eran. Creo que cuatro», explicó ayer Juan Carlos a INFORMACION. «Me levantaron de la cama y me subieron a la silla de ruedas. A continuación, me sacaron de la casa». «Y ellos también llamaron a los bomberos», añadió la tía. «Fue una suerte que pasaran. Eran españoles y jóvenes. Y es una pena que no sepamos quienes son. Les estamos muy agradecidos».

El susto fue tremendo. El incendio comenzó sobre las 11.30 horas. Las llamas causaron un gran destrozo. El salón está calcinado y el humo se extendió por toda la vivienda. El Carrer Major es también la travesía urbana de Sagra. Cada día la atraviesan ciclistas que eligen las tranquilas carreteras del interior de la Marina Alta para entrenar. Por suerte, en el momento del incendio pasaron esos cuatro corredores. A esas horas, tampoco es que circulen muchos coches y no suele haber vecinos en la calle.

Los bomberos también llegaron con rapidez. Acudieron dos vehículos y siete efectivos del parque de Dénia. Sofocaron las llamas y ventilaron la vivienda. Y también llegaron familiares de los afectados y vecinos y les ayudaron a retirar los muebles calcinados y a limpiar el estropicio. Las paredes del salón quedaron ennegrecidas y desconchadas. Pero la familia se afanó en volver a la normalidad. A mediodía, pusieron la mesa en el salón calcinado y comieron como si tal cosa.

Los ciclistas también siguieron su camino. Mientras Juan Carlos, su madre y su tía se recuperaban del susto y bendecían la hora en la que los deportistas pasaron por su calle, estos seguían entrenando y haciendo kilómetros por unas carreteras, las del interior de la Marina, que estos días son un rosario de bicicletas.