El Consell Jurídic tumba el convenio que salvó el servicio de ambulancia en Calp

El convenio que salvó el imprescindible servicio de ambulancia en Calp (y también 16 empleos en la Cruz Roja) ya no vale. Entró en vigor el 1 de enero. Pero ya entonces estaba invalidado. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitió el 27 de diciembre un dictamen que es vinculante. Se pronunció en la misma línea que el interventor y la secretaria municipales. El Ayuntamiento de Calp, indica el dictamen, no tiene competencias en materia sanitaria y, por tanto, no puede prestar el servicio de transporte sanitario urgente.

El Consell Jurídic ve claro que el acuerdo entre el ayuntamiento y la Cruz Roja para garantizar que una ambulancia estuviera de guardia las 24 horas del día invade una competencia que es «exclusiva» de la Generalitat. Cuando el alcalde, César Sánchez, del PP, pidió el dictamen, ya trasladó que en 2016 el ayuntamiento había pedido al Consell que le delegase esta competencia. El Consell Jurídic interpreta que la falta de respuesta a esta solicitud significa que se ha rechazado.

Además, el acuerdo bilateral entre el Ayuntamiento y la Cruz Roja tampoco tiene encaje legal. También lo advirtieron la secretaria y el interventor municipal. Ahora el Consell Jurídic dice que ese convenio podrían suscribirlo la ONG y la administración que es competente en sanidad, es decir, la Generalitat. Aún así, debería quedar acreditado que su objeto sería la prestación de acciones humanitarias y benéficas.

De ahí que el dictamen precise que el servicio de transporte sanitario urgente debe atenerse a la legislación de contratos del sector público. Es decir, debería convocarse un concurso y que se presentasen las empresas interesadas. El dictamen aboca a Calp a quedarse sin un servicio vital. El municipio tiene picos de 100.000 habitantes. Cuenta con una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) que tiene que acudir a todas las urgencias y hacer traslados al hospital de Dénia, que no está precisamente cerca. La ambulancia del SAMU tiene su base en Benissa. Por tanto, es imprescindible contar, como se ha hecho en los últimos años, con otra ambulancia de urgencia, la de la Cruz Roja.

El Ayuntamiento pagaba ese servicio sin tenerlo regulado. Todas las facturas, de 22.000 euros cada mes, llegaban con reparos. La situación era insostenible. El interventor incluso avisó de que «presumiblemente» se fraccionaban pagos.

Para salvar la ambulancia municipal, el ayuntamiento aprobó en el último pleno del año un convenio por el que Cruz Roja percibía 270.000 años al año. Ahora es papel mojado. El transporte sanitario en Calp se queda en mínimos.