Podemos avisa de que el PAI del Portitxol arrasará 40.000 m2 de gran valor ecológico

Podemos Xàbia también ha presentado alegaciones contra el PAI del Portitxol. Advierte de que este programa urbanístico «destruye» unos 40.000 metros cuadrados de una de las zonas de más valor ecológico del municipio. Sostiene que este suelo, al no contar con infraestructuras urbanísticas, no puede considerarse urbano. Y también considera que la carretera existente no podría soportar el incremento de tráfico que generarán las nuevas construcciones (chalés y un hotel). Al contrario que el promotor, Podemos considera que la ley obliga a que el órgano competente autonómico (en este caso, la conselleria de Medio Ambiente) realice una evaluación territorial y estratégica de este suelo. Además, aprovecha para plantear que Xàbia debe revisar su modelo y escapar de la especulación. Recuerda no hay viviendas sociales y que los alquileres están por las nubes.