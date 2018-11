Detienen en Dénia a una madre tras relatar su hija de 7 años en la comisaría que la había abofeteado

Una mujer de 39 años de edad y de nacionalidad rusa fue detenida el pasado 22 de octubre por la Policía Nacional de Dénia por cometer un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El arresto se produjo en la comisaria al acudir la mujer voluntariamente al ser citada por los agentes. Dos días antes su hija, de 7 años, les había relatado que su madre le había dado una bofetada en la cara, la había insultado y había lanzado la plancha al suelo. Las niña se escapó de casa y llamó a su padre (los progenitores están divorciados). El padre, que es español, denunció a su ex pareja en la comisaría. Afirmó que ese día su hija, dado que su madre no se despertaba (y era la segunda vez en pocos días) le llamó y él avisó a la policía, que acudió a la vivienda. El padre hizo constar en la denuncia que los agentes le dijeron a la madre que no regañara a la niña. Pero luego se produjo la supuesta agresión. La menor huyó de casa y avisó a su padre, que la llevó al centro de salud. El médico apreció una contusión leve en la mejilla izquierda.

La niña, preguntada por los policías, dijo que su madre «en otras ocasiones» le había dado bofetadas «en la cara y los brazos».

La mujer permaneció detenida una hora. Se negó a declarar. Quedó en libertad pero ya citada para comparecer ante el juez. La policía consideró que no existía peligro de fuga y que tampoco riesgo para la menor ya que esos días estaba con su padre.