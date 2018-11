Benitatxell rescata fotos de comuniones desde 1877

La asociación de vecinos del Poble Nou de Benitatxell ha recuperado un trozo de la historia de este municipio. Su presidenta, Pura Bolufer, que es historiadora, ha ido casa por casa rescatando fotos antiguas de la primera comunión. La más antigua, de 1877, es de la niña Ana María Llobell Buigues. Las imágenes, auténticos tesoros, se exponen en el Mercat Municipal. Son fotos de niñas y niños vestidos de inmaculado blanco y también de negro (se comulgaba de luto si había fallecido recientemente un familiar). Llegan hasta 1949.

Emilia Pascual, de 96 años, tomó al comunión en 1929. Se acuerda como si fuera ayer. «No podíamos comer nada desde la noche anterior. Mi madre temía que me desmayase y me dio chocolate. Me sentó mal y me puse enferma. No pude comulgar el día que me tocaba y luego pasé la escarlatina. No comulgue hasta un mes después».