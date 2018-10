El Consell evita el caos urbanístico en Dénia y aprobará en 2 meses las normas transitorias

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ya tiene listas las Normas Urbanísticas Transitorias de Dénia (NUT). Las aprobará antes del 20 de diciembre. La directora general de Territorio, Urbanismo y Paisaje, Rosa Pardo, explicó que la versión definitiva de las NUT incorpora «ciertos ajustes y mejoras que no modifican sustancialmente el documentos inicialmente propuesto».

Que estas normas sean efectivas antes del 20 de diciembre no es baladí. La suspensión de licencias de obra sobre los ámbitos a preservar acaba el 20 de octubre, es decir, este sábado. Rosa Pardo precisó ayer que el ayuntamiento dispondría de dos meses para resolver las posibles licencias que se presentasen, un plazo asumible. Y el 20 de diciembre, ya con las NUT en vigor, podrá tomar una decisión que no comprometa el futuro desarrollo territorial.