El PSPV rechaza el hotel bajo las viñas de Teulada que ha autorizado el Consell

El PSPV de la Marina Alta se opone a que se construya en suelo no urbanizable de Teulada-Moraira un hotel-balneario con 59 habitaciones de lujo que irían enterradas bajo las viñas. La conselleria de Medio Ambiente sí ha aprobado la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que solicitó la empresa promotora. Lo hizo con la condición de que no se cambiara la orografía abancalada de la ladera de 43.256 metros cuadrados en la que se construiría el complejo hotelero de cinco estrellas. Pero los socialistas de la comarca mantienen su rechazo. Su secretario local en Teulada, Héctor Morales, y el secretario comarcal, Óscar Mengual, han reiterado su «no rotundo» al proyecto. Su negativa se basa en que el hotel se construya en suelo no urbanizable, cuando, a menos de 5 kilómetros, hay terrenos aptos para usos hoteleros.

Óscar Mengual ha pedido al Ayuntamiento de Teulada, gobernado por el PP, que no dé la licencia para este hotel Wine Spa las Viñas.