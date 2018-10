Benitatxell vota la moción de censura con una procesada que Compromís ha eludido parar

La moción de censura presentada en el Poble Nou de Benitatxell por Compromís, un expulsado del PP y una edil procesada por corrupción ha hecho camino contra todo pronóstico. Hoy se vota. Parecía impensable cuando, al presentarla la oposición en enero, el secretario municipal se negó a tramitarla porque la apoyaba el «tránsfuga del PP» Toni Colomer. Además, la cúpula de Compromís no podía tolerar que sus ediles se aliaran con una concejala, Nieves Garcia, que está a puertas de un juicio por falsificar presuntamente la firma del secretario en pagos por 500.000 euros.

Pero un juez ha validado la moción de censura. No considera a Colomer tránsfuga. Compromís no esperaba la carambola. Hace unos meses estuvo a nada de expulsar a sus ediles. Ahora no ha movido ficha. Echarlos hubiera significado convertirlos en tránsfuga y hacer imposible el cambio de gobierno. Todo apunta a que la oposición tumbará hoy a Josep Femenia y le dará la alcaldía a Miquel Garcia, de Compromís.