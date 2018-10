Los gigantes Carmesina y Tirant y el dragón buscan local céntrico en Dénia

Tirant y Carmesina no quieren coger vehículo. Prefieren (y en eso no son diferentes a la mayoría de las parejas de Dénia) vivir en el casco urbano, a pie de calle, y salir a desfilar sin la complicación de viajes de aquí para allá. Dianium Dansa volvió a sacar ayer en pasacalle, como es tradicional el 9 d´Octubre, a los gigantes Tirant y Carmesina. Deslumbran. Los personajes de Joanot Martorell forman parte del imaginario valenciano.

Pero la representante de Dianium Dansa, Vicenta Espasa, pidió públicamente «un local para no tener obligatoriamente que trasladar estas figuras y la del Dragón, que también forma parte del bestiario valenciano, en vehículos». Los gigantes se guardan ahora en una nave del Espai Fester, a trasmano del centro urbano. El integrante de este grupo folclórico que tenía camión se ha jubilado. «Si no se atiende esta reivindicación, no podremos sacar a la calle las figuras», advirtió Espasa. «Contar con ese local sería cumplir un sueño. Y podríamos tener allí nanos (cabezudos), caballos y la tira de cosas».