Compromís deja claro a sus ediles en Benitatxell que los expulsará si apoyan el voto de censura

A Compromís le gustaría salvar su activo colectivo del Poble Nou de Benitatxell, pero sus tres concejales van camino de saltar al vacío y de arrastrar por el despeñadero a toda la agrupación local. El portavoz valencianista en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, indicó ayer a este diario que han enviado un escrito a estos ediles para apercibirles de que los expulsarán si finalmente votan a favor de la moción de censura que han pactado con una procesada por corrupción y un edil expulsado del PP.

A cada día que pasa, parece más evidente que la moción de censura, que desbancaría a Josep Femenia, de Red, y le daría la alcaldía a Miquel Garcia, de Compromís, saldrá adelante. El gobierno cambiará a seis meses de las elecciones.

El secretario municipal paró la moción cuando se presentó en enero al considerar que no reunía el quórum necesario, ya que la apoyaba un tránsfuga del PP y su voto no contaba. Pero el juez «rehabilitó» a ese concejal. Sostuvo que no podía ser tránsfuga porque el PP lo tiró sin llegar antes a darle de alta como militante. Y la moción de censura, de la que ya se habían retractado los ediles de Compromís (llegaron a decir que fue un error y así salvaron entonces que el partido los echara), se reactivó.

Esta noche se reúne el colectivo local de Compromís. Decidirá si da el salto al vacío, es decir, si apoya la censura y su líder se convierte en alcalde con el apoyo de una procesada.

«Vamos a esperar a ver qué pasa. Ahora esos concejales no tienen abierto ningún expediente. Las medidas disciplinarias llegarán después del pleno», dijo Fullana.