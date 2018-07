Los hermanos Comes donan «La Musical» a los vecinos de Pedreguer

Los hermanos Comes donan «La Musical» a los vecinos de Pedreguer

Los hermanos Comes han donado a los vecinos de Pedreguer el edificio de la Musical que acoge la sede del Centre Artístic Musical y el bar que lleva el mismo nombre. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de Pedreguer que se encuentra junto a la sede de la policía la iglesia.

La donación se formalizó hace unos días ante notario, por un acuerdo entre Clementina y Josep-Antoni Comes Ballester y el Ayuntamiento, por el que ceden el pleno dominio de la casa situada en el número 20 de la plaza Mayor de Pedreguer. La sede de la banda de música.

Desde el Consistorio de Pedreguer destacaron que se hace así la «voluntad de los hermanos Comes» de dar a los vecinos el inmueble. No es el primer edificio que donan al pueblo, ya que en anteriores ocasiones los Comes cedieron la ´antigua Pajarera´ situada en la plaza de l´Amistat y la antigua sede de la ´Banca Comes´ que se reconvertirá en un espacio para los más mayores.

A cambio de la donación, el Consistorio se ha comprometido a garantizar un local a la banda del Centre Artístic Musical de Pedreguer para el desarrollo de sus actividades, que podría ser este mismo o cualquier otro equipamiento de titularidad municipal, y a abonar a los dos hermanos una renta vitalicia en compensación de los alquileres que percibían en cada uno de los dos inmuebles cedidos.

A partir de ahora, el equipo de gobierno que dirige Sergi Ferrús, deberá decidir que usos le da al inmueble, que conservará el bar de la planta baja. En principio, se plantea destinar los pisos superiores a actividades socioculturales. Al ser titulares del mismo, el Ayuntamiento podrá pedir subvenciones a otras administraciones para acometer las reformas oportunas.

Ferrús quiso agradecer personalmente a los hermanos Comes su «extraordinaria generosidad» hacia la ciudadanía de Pedreguer al poner al alcance de todos ellos estos tres inmuebles que han podido, pueden y podrán ser disfrutados por todos los vecinos» durante las próximos años.