Inauguran una pérgola que rompe la rutina del hospital de la Pedrera de Dénia

Los hospitales se humanizan. El de la Pedrera de Dénia, que es de enfermos crónicos y de larga estancia, inaugura hoy una pérgola exterior destina a pacientes y familiares. Este nuevo espacio es muy agradable, cuenta con plantas y bancos y con una rampa que lo hace accesible a todo el mundo. Ayuda a romper la rutina del hospital. Instalar la pérgola ha sido posible gracias a la donación de Help of Dénia and Marina Alta y el club Leones de Teulada-Moraira. Un familiar de un paciente hospitalizado también ha realizado una donación.