El PSPV de Teulada exige al Consell que rechace el hotel construido bajo los viñedos

El hotel bajo las viñas no termina de echar raíces. El PSPV de Teulada ha advertido a la conselleria de Medio Ambiente, que está tramitando la Declaración de Interés Comunitario (DIC) solicitada por la empresa promotora, Zaya 2014, que el establecimiento, al desarrollarse en 43.256 metros cuadrados de suelo no urbanizable, incumple el requisito de estar al menos a cinco kilómetros de suelo vacante para albergar usos hoteleros. Los socialistas precisan que ese obstáculo sólo podría salvarse si el hotel tuviera la calificación de alojamiento rural. Pero, aseguran, no es el caso. «Es evidente que este emplazamiento no tiene un fin de restauración del patrimonio y arquitectura existente en el medio rural», subrayó ayer el secretario local del PSPV, Héctor Morales.

Los socialistas, que en Teulada están en la oposición, afirman que el informe del arquitecto municipal deja muchos cabos sueltos. «No aclara si el proyecto es viable o no», recalcó Morales, que incidió en que el funcionario sí expone «la elevada suma del aval exigible para el retorno de los terrenos a su estado original, en caso de que el proyecto salga mal».

Este hotel-balneario es innovador. Tendría 5 estrellas y sus habitaciones estarían enterradas bajo los viñedos. Los edificios que sí se verían serían el de recepción y el del spa y de los tratamientos de vinoterapia.



Un hotel que ofrecería tratamientos de vinoterapia

El Wine Spa Las Viñas lo ha diseñado el arquitecto José Ignacio Bedia, que ha desarrollado proyectos tan importantes como la EcoCity de Brasil. Sus promotores defienden que las habitaciones se integran en el paisaje. Sería también balneario de vinoterapia