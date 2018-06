Antifraude investiga al alcalde de Castell de Castells por facturar con empresas de familiares

La Agencia Valenciana Antifraude ha puesto la lupa en la gestión del alcalde de Castell de Castells, el independiente Vicente Tomás Estalrich. Ha solicitado a su ayuntamiento las facturas que han cobrado familiares del munícipe. El PSPV, que denunció esa práctica ante la Agencia Antifraude, considera que Vicente Tomás puede haber cometido prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En el último pleno, los socialistas ya le preguntaron sobre las doce facturas, algunas superiores a los 400 euros, que el consistorio ha abonado a la empresa Valmed Servicios Integrales, S. L, de la que es socio un hermano del alcalde. Los socialistas sostienen que esa mercantil se dedica a la exportación de bebidas y sospechan que el munícipe la utilizó como empresa pantalla para facturar trabajos de asesoría laboral que él mismo prestaba. El PSPV desveló en el pleno que esos pagos los autorizaron el propio munícipe y el concejal José Antonio Estalrich Carreres. También interpelaron a Vicente Tomás sobre las pólizas de seguro que el ayuntamiento tiene contratadas con la mercantil Nadal & Vidal, que pertenece a la cuñada del alcalde y comparte sede social con la propia empresa del primer edil. Los socialistas, que han trasladado esta documentación a Antifraude, desvelaron que el consistorio abonó por estos seguros en 2017 4.995 euros.

Y aún dieron un dato relevante más. Las funciones de tesorero municipal las ejerce el administrativo que es el marido de la responsable de Nadal & Vidal y, por tanto, cuñado también del alcalde. Este funcionario autoriza el pago de las facturas. Este diario preguntó ayer al munícipe sobre las facturas. «También se ha contratado a familiares de los concejales socialistas que ahora denuncian esta práctica. Somos un pueblo pequeño», sostuvo.

Castell de Castells, gobernado ahora por el grupo independiente que lidera Vicente Tomás Estalrich, cuenta con 437 habitantes.

El primer edil aseguró que él no tiene ninguna participación en las mercantiles de su hermano y su cuñada. «Sí, mi empresa está en la misma sede social que la de mi cuñada. Un despacho está al lado del otro, pero yo no tengo ninguna relación con esa otra firma; en absoluto», dijo. También subrayó que el Ayuntamiento mantiene los seguros con Mutualidad de Levante, de la que es agente Nadal & Vidal, desde 2006. «Y entonces yo no era alcalde. Estaba el PP».

Respecto a la empresa de su hermano, precisó que el comercio al por mayor y menor es solo una de sus cinco actividades. «Sólo hay que consultar el registro. También se dedica a actividades profesionales y de gestión. Además, mi hermano es uno de los cuatro socios; tiene un 25 % de participación». Vicente Tomás adelantó que en la documentación que enviará a Antifraude aportará un informe que constata que hasta julio de 2015 no estaba prohibido que la administración contratara con familiares de ediles.