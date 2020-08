Les meravelles de la geologia en la mar i la muntanya a la Marina Alta

Gaudí, per citar un exemple d'arquitecte genial, s'inspirava en la natura. La natura no necessita models. Dona forma a arquitectures sorprenents i bellíssimes. La Marina Alta està plena de meravelles geològiques. El vent, la mar, la pluja... són invisibles obrers que modelen relleus càrstics singularíssims. Hi ha coves i avencs per totes bandes. I criden l'atenció els capritxosos i monumentals arcs. Estan en el litoral i també a la muntanya. Impressionen.

El de la Penya Foradada, a la Vall de Gallinera, té, a més, la seua cosa mística. Dues vegades a l'any, el 4 d'octubre, festivitat de Sant Francesc, i el 9 de març, es produeix l'alineació solar de la Foradada. Es contempla des dels vestigis d'un convent franciscà fundat en el segle XVII. El sentit d'aquest fenomen astronòmic el va descobrir l'expert en arqueoastronomia José Lull. La Vall de Gallinera, colpejada fa una setmana pel foc (es van cremar 160 hectàrees de gran valor ecològic i paisatgístic), és una terra de prodigis geològics i astronòmics. Ací s'alineen els astres, en concret, l'astre rei, el sol.

La Penya Foradada, a la Vall de Gallinera.



En la costa, en un dels punts de més potència geològica, la cala del Moraig, al Poble Nou de Benitatxell, sorgeix una volta amb quatre arcs, tres que donen a la mar i un a terra. La Cova dels Arcs forma part d'un paisatge geològic espectacular. Penya-segats de vertigen, els imponents Morro Falquí i Morro Roabit, la falla del Moraig o del Riu Blanc revelen la força descomunal de la naturalesa. La Cova dels Arcs descobreix una arquitectura monumental, catedralícia.

Cova dels Arcs del Poble Nou de Benitatxell.

Ara, a més, la cova s'ha alliberat del formigó. El destructiu temporal Gloria va destrossar el muret que es va construir en la dècad de 1980 en l'arc que dona a terra. Les ones entraven, violentes, i aquesta cavitat actuava com un gegantesc sifó. Escopia amb força redoblada aqueix onatge, que va arrasar aquest tram de la cala del Moraig. Costes reprendrà al setembre les obres per a "renaturalizar" la Cova dels Arcs i el Moraig. La cova es lleva de damunt murs i escales de formigó. Aquestos pegots no feien més que embrutar la seua bellesa natural.

Els Arcs de Castell de Castells, declarats pel Consell paratge natural municipal en 2005, són una altra de les meravelles geològiques de la Marina Alta. Estan en la vessant nord de la Serra de l'Aixortà. Com tots aquests arcs naturals, es van formar en la nit dels temps (en el Paleogen, fa 30 milions d'anys). Els dos arcs que adornen la muntanya són enormes i d'una espècie de sinuosa "arquitectura". Es veu la mà del geni creador de la natura, que esculpeix amb excepcional sentit artístic.

Arcs de Castell de Castells.