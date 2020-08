Les activitats estiuenques d'Alcoi van atraure 4.600 participants al juliol

Un total de 4.664 persones han participat en les activitats que componen la programació de "Viu l'Estiu", que organitza l'Ajuntament d'Alcoi de manera transversal des de diverses regidories. Hi ha hagut i continua havent-hi durant el mes d'agost una programació variada, plural, diversa i transversal, en la qual es busca que puguen participar persones de totes les edats i amb diferents aficions i interessos.

Un total de 25 activitats van ser programades per la regidoria de Cultura, concerts, contacontes, cinema al carrer. En total van gaudir d'aquestes iniciatives 2847 persones. Aquestes xifres inclouen les 82 persones participants en les visites guiades a la Sarga. Així mateix, des de la regidoria de Transició Ecològica s'han dut a terme 13 visites i rutes guiades pel medi natural de la ciutat, destacant que algunes eren nocturnes i fins i tot teatralitzades, en total hi ha hagut 1.009 participants, arribant en pràcticament totes a complir l'aforament màxim permés per seguretat.

També cal assenyalar que també hi ha hagut rutes dutes a terme amb l'alumnat que ha participat en el taller d'ocupació, programa concedit pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació "Labora" a l'Ajuntament d'Alcoi i anomenat "Turisme de naturalesa: birdwatching i itineraris interpretatius en el medi natural d'Alcoi", comprés en l'especialitat de "Promoció Turística Local i Informació al Visitant. Es tracta, segons fonts municipals, d'un certificat de Professionalitat de Nivell 3 i amb una subvenció de 232.054,80 €. El taller és susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu (FSE). L'alumnat d'aquest taller ha fet treball pràctic actuant com a guia en un total d'11 rutes per diversos paratges naturals, en la qual van sumar un total de 158 assistents. Cal assenyalar que les visites previstes per a l'últim cap de setmana es van suspendre per les altes temperatures.

Les activitats esportives i d'oci organitzades des de l'Ajuntament d'Alcoi i Centre d'Esports en col·laboració amb diferents empreses esportives i d'oci de la ciutat i emmarcades en la programació "Viu l'Estiu" estan tenint una molt bon acolliment. Jocs i esports més populars com les xapes, les bales, la baldufa, el tennis de taula, jocs d'equilibri, de precisió, tir amb arc... passant per jornades més específiques. Han sigut per a persones de 4 a 12 anys. Fins al moment s'han desenvolupat 8 de les 10 jornades previstes amb un total aproximat de 500 participants, entre 60 i 70 per activitat. Les dues jornades que queden seran els as dels pròxims dies 20 i 25 d'agost en Poliesportiu de Caramanxel i Poliesportiu de Batoi respectivament.

Finalment, ressaltar que les aules de Majors d'Alcoi van tindre lloc durant el mes de juliol a l'aire lliure. En concret, es van dur a terme 11 sessions, tres de gimnàstica, quatre de pintura, dues de ball i dos de ioga, sumant 150 participants. A més, les tres piscines municipals d'Alcoi van sumar 15.858 usuaris durant el mes de juliol.

El regidor de Cultura, Raül Llopis, ha assenyalat que «estem satisfets pel bon acolliment que ha tingut la programació d'aquest any de la qual hem de destacar la seua transversalitat i pluralitat, està pensada perquè la major part possible de la ciutadania pot participar i gaudir de les iniciatives. Com tots sabeu aquest és un any diferent en el qual hem hagut d'adaptar-nos a les mesures sanitàries corresponents a causa de la pandèmia de la covid-19. Estem molt contents amb la reactivació cultural i també amb la reactivació econòmica del sector i de totes les empreses».