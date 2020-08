Elx demanarà 400.000 euros al Consell per a oferir activitats extraescolars

L'alcaldessa en funcions i regidora d'Educació, María José Martínez, ha donat a conéixer aquest dimecres que l'Ajuntament d'Elx sol·licitarà a la Conselleria d'Educació una subvenció de 400.000 euros per a realitzar activitats de suport educatiu, culturals i esportives dirigides a la població entre 3 i 18 anys.

D'aquesta manera l'Ajuntament se suma a una iniciativa impulsada per la Conselleria d'Educació per a la realització d'aquestes activitats que es duran a terme en hores no lectives i la fi de les quals és compensar els efectes negatius del confinament, conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel covid-19.

"Els joves han patit una ruptura important durant el tercer trimestre de la dinàmica educativa i en la pràctica habitual d'esport, així com assistència a activitats culturals. Aquestes ajudes que arribaran per part d'Educació serviran perquè els joves poden pal·liar les deficiències ocasionades per l'emergència sanitària", ha informat l'edil.

La Conselleria d'Educació destina un total de nou milions d'euros a tots els municipis de la Comunitat Valenciana que es vulguen acollir a aquestes ajudes, les quals seran gestionades directament pels ajuntaments amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats en la població i lluitar enfront de la bretxa ocasionada per la pandèmia.

L'alcaldessa en funcions assegura que "a l'Ajuntament d'Elx es durà a terme un projecte transversal i integrador on estan involucrades les regidories d'Educació, Joventut, Esports i Cultura".

El consistori il·licità treballa ja en el projecte per a presentar-lo abans del 4 de setembre, la data del venciment de la convocatòria, i esperen que en breu siga aprovat i puguen iniciar totes les activitats al més prompte possible. Les activitats es realitzaran a les vesprades en horari no lectiu en els mateixos centres, encara que també es podrà fer ús d'altres instal·lacions municipals com a biblioteques infantils o centres juvenils.

"Aquesta subvenció i les activitats que es derivaran de la mateixa es desenvoluparan al llarg del curs 2020- 2021 i permetran compensar i reduir, en la mesura del possible, els efectes negatius del període de confinament en els nostres menors i joves d'entre 3 i 18 anys i ajude així al fet que tot l'alumnat de la Comunitat Valenciana tinga les mateixes oportunitats per a superar els dèficits produïts per aquesta situació", ha indicat la regidora.