Adjudiquen les obres de construcció del nou institut de Pilar de la Horadada per 7,7 milions

Pilar de la Horadada comptarà amb un segon institut d'Educació Secundària i Batxillerat en una mica menys d'any i mig. Una vegada resolts en el Tribunal de Recursos Contractuals els recursos interposats per les empreses que es van presentar a la licitació, la mercantil Joca Ingeniería y Construcciones S. A. ha resultat adjudicatària de la construcció del nou Institut d'Educació Secundària número 2, que es construirà en un termini de 14 mesos a Torre de la Horadada, entre els carrers Los Ángeles, Los Pescadores i Avenida Comunidad Valenciana. Comptarà amb quatre aules de Batxillerat, de Ciències i Tecnologia, diferents tallers per als cicles formatius, cafeteria i gimnàs, amb un total de 560 llocs escolars.

El centre educatiu té un pressupost d'execució de 7.717.189,60 euros, i es construirà sobre una parcel·la de 15.000 metres quadrats. Comptarà, a més, amb dues pistes esportives, una zona de jocs per a educació secundària, una superfície coberta en pati de jocs, un hort escolar, una zona enjardinada i una altra d'estacionament de vehicles de personal del centre. El nou institut pal·liarà la saturació que pateix l'actual IES Thiar de la localitat.

Les obres de construcció són finançades al 100% per la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla Edificant, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. La signatura del contracte entre l'Ajuntament i l'empresa licitadora per a l'inici de les obres es durà a terme en els pròxims dies, amb la intenció d'iniciar els treballs de construcció a la major brevetat possible.