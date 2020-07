Vilamuseu inaugura un nou espai d'exposició centrat en novetats

Vilamuseu compta amb un nou espai dedicat a "Novetats", que fa realitat una part del projecte de l'exposició permanent. No sols serà un lloc per a exposar peces nouvingudes al museu, fins i tot abans de restaurar-les, sinó també per a aquelles altres que s'han investigat recentment, la qual cosa permetrà mostrar-ne un nou enfocament o detalls inèdits.

El museu viler obri aquest apartat amb dues peces procedents de la Casa Museu La Barbera dels Aragonés. S'exposen juntes sota el títol "Quan el Japó va seduir a Occident... abans del manga. Objectes d'estil japonés de la Barbera dels Aragonés". Es tracta d'una sopera individual i una safata i raspall per a recollir molles que ens parlen d'un període concret de la història del Japó: el moment en què el món va quedar fascinat davant l'art i la cultura d'un país que havia tingut les seues fronteres tancades durant 250 anys.

La novetat d'aquestes peces és que "s'ha aprofundit en la seua investigació per a pujar-les a les xarxes socials de Vilamuseu durant el confinament per la pandèmia de la covid-19, i es van descobrir aspectes molt interessants sobre elles, que ara compartim amb el públic", afirmen des de Vilamuseu.

L'equip de Vilamuseu ha treballat perquè totes les persones tinguen accés a conéixer aquestes dues curioses peces. Per a això ofereixen un vídeo interpretatiu en valencià, castellà i anglés, textos en llenguatge fàcil i pictogrames de comunicació augmentativa. També es pot accedir per mitjà d'un QR a l'audiodescripció de totes dues peces i a un vídeo en llengua de signes espanyola.

Aquesta mostra podrà veure's en el pis 1 durant els mesos de juliol i agost. Al setembre se substituiran per altres peces que comptaran altres novetats del museu viler.