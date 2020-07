La Diputació llança una campanya per a promocionar la província com una destinació turística segura.

El Patronat Costa Blanca ha llançat una nova campanya de promoció a través de les seues xarxes socials per a mostrar al públic la riquesa turística de la província i les normes i protocols que s'han implementat per a garantir la seguretat sanitària en la destinació. La proposta consta d'onze vídeos d'un minut de duració cadascun, en els quals s'informa sobre el reinici de l'activitat turística sota les noves pautes d'higiene, així com sobre les normes de conducta que el visitant ha de seguir en pro d'una destinació segura.

Els dos primers espots, que ja s'han publicat, fan referència, un a la reobertura de platges i a les pautes que cal seguir per al seu ús i gaudi i un altre a la reobertura de parcs naturals i espais singulars, a l'interior de la província. A més, s'han elaborat audiovisuals sobre allotjaments, escoles i acadèmies d'espanyol, camps de golf, activitats nàutiques, esport i turisme actiu, espais culturals, empreses de turisme industrial i enoturisme i sobre la volta a l'activitat d'empreses dedicades al turisme familiar, com parcs temàtics o castells.

"És essencial consolidar la nostra província sota el claim de 'turisme segur'", ha assenyalat el director del Patronat Costa Blanca, José Mancebo, qui ha destacat l'esforç que estan realitzant, tant els professionals del sector com els municipis, per a adaptar la seua activitat als protocols establits pels diferents organismes sanitaris i de certificació."L'objectiu d'aquesta iniciativa és ajudar en el procés de recuperació de la demanda turística i difondre missatges promocionals de la Costa Blanca com a destinació segura", ha manifestat Mancebo.

Una altra de les accions que el Patronat ha realitzat en les últimes setmanes ha sigut la unificació de la imatge en la senyalística de les platges. Per tal de fer-ho, l'organisme ha facilitat als municipis un manual d'estil i ús amb la finalitat d'ajudar-los a adaptar la seua cartelleria a aquest format.

A més, el Patronat ha col·laborat amb els ajuntaments en el desenvolupament dels seus plans de contingència, oferint-los assistència tècnica i aportant-los una base segons la normativa de les autoritats sanitàries.