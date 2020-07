Un desmuntatge virtual per a l'exposició del MARQ a l'Iran.

El MARQ ha realitzat per primera vegada en la seua història el desmuntatge d'una exposició de manera virtual. La situació generada per la pandèmia va impedir primer que la mostra "Alacant. Tresors del MARQ", que es va inaugurar al setembre de 2019 en el Museu Nacional de Teheran, tornara a casa a l'abril, que era la data prevista, i ara ha impedit que els correus del centre alacantí es desplaçaren a la capital iraniana per a revisar el procés de desmuntatge de les peces.

A través de videoconferència, els arqueòlegs i tècnics del MARQ han seguit el desmuntatge i embalatge de les 283 peces que es troben encara a Teheran, des d'on partiran el 16 d'abril per a arribar de nou al Museu Arqueològic d'Alacant el 20 d'aquest mes.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha explicat que "davant les dificultats de viatjar a l'Iran a causa de la pandèmia per la covid-19, s'ha procedit al desmuntatge de les peces seguint un estricte protocol per videoconferència, una cosa totalment nova i que sens dubte és un exemple de col·laboració entre institucions museístiques implicades en el desenvolupament d'exposicions temporals".

Els termes del procediment van ser acordats entre el director del MARQ, Manuel Olcina, i el director del MNI, Jebrail Nokandeh, qui va remetre un escrit amb les condicions de seguretat de les instal·lacions, que compten amb càmeres de seguretat, vigilants i restricció i control de pas a la sala d'exposicions temporals del museu.

Els treballs s'han dut a terme entre el 6 i el 7 de juliol sota la coordinació del cap d'Exposicions i Difusió del MARQ, Jorge Soler. La comunicació entre l'equip iranià i l'alacantí s'ha realitzat telemàticament, amb la projecció de les imatges en una pantalla gran instal·lada a la Sala de Juntes de la Fundació MARQ.

L'horari de treball es va acordar tenint en compte la diferència de dues hores i mitja entre països i els dies laborals, així com les condicions de manipulació d'obra, seguint el llistat de transport 'Packing list' i aplicant mesures de prevenció davant la pandèmia, entre elles l'ús de guants i màscaretes.

L'objectiu de l'operatiu ha sigut la retirada de peces de les vitrines, la seua revisió i l'embolcall en condicions òptimes i la seua disposició en sis grans caixes de fusta preparades a Espanya per al trasllat de la col·lecció amb totes les garanties.

Parra ha confirmat que "no hi ha hagut cap incidència i el resultat ha sigut satisfactori. No obstant això, les peces seran revisades de manera exhaustiva una vegada es troben depositades a Alacant". Ja s'han produït experiències d'examen per via telemàtica de desmuntatge de peces en altres museus, no obstant això, l'operació duta a terme pel MNI i el MARQ és de major complexitat donat el volum de la col·lecció i la varietat de materials i formats.

La diputada de Cultura ha destacat que "conclou així una importantíssima cooperació cultural entre museus de diferents països que ha servit de pont per a unir el llegat mil·lenari i la cultura de dues nacions, l'Iran i Espanya, amb una història tan impressionant com la dels pobles i gents que les han habitades". A més, ha agraït als especialistes que han intervingut "la gran labor realitzada des del MARQ i des del Museu Nacional de l'Iran, tant els dies previs com durant les dues jornades intenses de treball, concloent fins i tot abans del que es preveu".

La col·lecció mostrada en el MNI evoca la presència de les civilitzacions que han poblat l'arc mediterrani des de la Prehistòria fins a l'Edat Moderna i inclou en la seua majoria ceràmiques, encara que també hi ha grans conjunts de metall, pedra i taulells.

El MARQ ha sigut el primer museu espanyol a exposar les seues col·leccions a l'Iran. Aquesta fita forma part de l'acord subscrit amb el Museu Nacional de la República Islàmica que va permetre portar prèviament a Alacant 'Iran. Bressol de Civilitzacions', mostra que va registrar més de 101.000 visites en poc més de cinc mesos d'exposició al Museu Arqueològic de la Diputació d'Alacant.