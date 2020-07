Cinc mil bars i restaurants se sumen a la campanya de recollida selectiva d'envasos de vidre.

Quasi 5.000 bars i restaurants de 77 municipis de la Comunitat Valenciana participen en la campanya d'Ecovidrio per a incrementar el reciclatge durant l'estiu gràcies al treball en equip de ciutadans, administracions públiques, hostalers. Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya, treballarà braç a braç amb els equips dels ajuntaments per a reforçar l'operativa de recollida selectiva d'envasos de vidre i facilitar la col·laboració de ciutadans i, especialment, dels hostalers perquè la volta a la normalitat siga igual o més sostenible que altres anys.

En aquesta edició un total de 44 municipis s'uniran a la iniciativa dels quals destaquen algunes de les localitats amb major pes turístic a la regió com Dénia, Xàbia, Altea, Alacant, Torrevella, Benidorm o Gandia. A la Comunitat Valenciana realitzarà més de 5.000 visites d'informació i sensibilització als professionals hostalers, i entregarà més de 1.000 poals especials per a facilitar la labor de reciclatge i reforçarà la freqüència de recollida d'envasos de vidre.

La incidència del turisme i l'augment del consum fa dels mesos estivals una etapa clau per a la recollida selectiva d'envasos de vidre, ja que es recull una tercera part de tots els residus recuperats anualment.

A més, els bars, restaurants i quiosquets són els responsables de la generació del 52% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús, per la qual cosa són un sector clau per a una transició real a un model d'economia circular que no s'ha de parar malgrat les circumstàncies excepcionals per les quals està passant la societat.

La Comunitat Valenciana sempre ha demostrat un gran compromís amb el reciclatge d'envasos de vidre i l'any passat es va aconseguir incrementar la recollida selectiva a l'estiu un 6,6% superant les 15.000 tones d'envasos de vidre, segons ha indicat Fuentes que ha assenyalat que aquest estiu es podrà tornar a constatar "que l'avanç cap a un model més sostenible està a prova de bombes gràcies a la col·laboració de ciutadans, professionals hostalers i administracions públiques".

Campillo ha assenyalat que des de l'Ajuntament sempre s'han mostrat compromesos amb el reciclatge i sobretot amb el reciclatge de vidre "gràcies a campanyes noves com aquesta. A través d'aquesta iniciativa, activa principalment en zones de costa, animem al sector hostaler a continuar reciclant vidre per a continuar incrementant les nostres taxes de reciclatge", ha dit.

La secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destacat que la presentació de la campanya "reforça la col·laboració necessària entre les institucions i Ecovidrio per a la implementació de la cadena de reciclatge, l'economia circular i en concret el reciclatge de vidre. Estem en un any complicat però campanyes com aquesta reforcen la idea que no és incompatible continuar complint el nostre compromís amb el medi ambient".

Durant aquest estiu a nivell nacional, la campanya preveu aconseguir quasi 11.500 establiments hostalers pertanyents a 107 municipis costaners de tota Espanya. A més, comportarà una ambiciosa dotació de mitjans al sector hostaler amb el lliurament de més de 3.500 contenidors i poals especials per a facilitar el reciclatge.

En 2019 la recollida selectiva de residus d'envasos de vidre, a través del contenidor verd, va aconseguir 89.622 tones a la Comunitat Valenciana en 2019. Aquesta xifra suposa un increment del 14% en els últims cinc anys i representa un creixement del 4,6% respecte de 2018.

Segons aquestes dades, com a mitjana, cada valencià va depositar en el contenidor verd 17,9 kg de vidre, uns 58 envasos per persona. Per províncies, Alacant va ser la que més va reciclar amb 22,1 kg/hab, per damunt de València amb 15,4 Kg/hab, i Castelló amb 13,7 kg/hab.