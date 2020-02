Al rescat del darrer videoclub.

Amb l'aparició de les noves plataformes de distribució de cinema i l'accés generalitzat a internet, la vida dels videoclubs s'ha vist progressivament abocada a la desaparició en termes generals.

Novelda és una de les poques localitats de la comarca que conserva la proximitat i la cultura del que transmet un videoclub. I ha sigut gràcies al cineasta novelder Alfredo Navarro, guanyador del Premi Goya a la millor pel·lícula documental en 2016 per Sueños de Sal.

Al carrer María Cristina, 103, allí, des de fa escassament dues setmanes, Alfredo Navarro ha agafat el testimoni per a la gestió de Videoworld, un projecte personal en el qual «pretenc mantindre viva la cultura i la tradició del videoclub però aportant-li nous enfocaments i serveis».



I és que, com explica Alfredo Navarro, una àmplia generació «ens hem criat anant a videoclubs a llogar pel·lícules per a veure-les després en companyia». Era un ritual «anar al videoclub, passejar-te entre les prestatgeries, triar entre tots una pel·lícula, parlar amb els dependents? Un espai on informar-nos i aprendre sobre cinema».

Amb aquesta nostàlgia «em vaig assabentar que anava a tancar l'últim videoclub que quedava obert a Novelda i vaig decidir embarcar-me en un nou projecte relacionat amb una altra faceta de la meua passió, que és el cinema».

A més, Navarro és el president de l'Associació de Cinema i Art de Novelda (ACAN) «i estàvem buscant un espai on reunir-nos. Una zona cultural on organitzar esdeveniments i exposicions» pel que «vaig pensar a donar-li un gir al videoclub de tota la vida i crear un lloc per a potenciar aquestes disciplines, sense deixar de costat l'essència del videoclub de tota la vida».

Molta gent «continua comprant i col·leccionant pel·lícules, com jo mateix, i vaig pensar a mantindre el videoclub portant les estrenes cinematogràfiques». Però no solament això, «sinó que li he donat característiques de cineclub, per la qual cosa dediquem també un espai als clàssics, organitzem xarrades, conferències, tallers formatius sobre cinema... I a més, hem inclòs un apartat de llibres especialitzats en seté art».

Aquesta zona geogràfica «manca d'aquestes necessitats». Hi ha molta gent «que sent interés per aquestes qüestions i sempre té un espectre molt limitat d'informació, mai en la seua localitat. Sempre acabem demanant per internet el material específic que volem o necessitem». Davant aquesta tessitura, «he decidit facilitar-ho a la gent que li agrade el cinema i així que el tinga a mà».

Videoworld és un espai sociocultural i formatiu relacionat amb el cinema, en el qual Alfredo Navarro assegura sentir-se «content i sorprés per l'acolliment d'aquest projecte a la comarca, no solament a Novelda».

Per a ell aquest és «un món nou que estic descobrint dia a dia, el de l'exhibició, ja que jo estic especialitzat en direcció i producció. Però no deixa de ser una branca més d'aquest sector, també apassionant».

En Videoworld «pretenc agafar les coses bones que tenen les plataformes digitals, tan còmodes per a tots, i portar-ho a suport físic». Els clients podran «trobar tot el que hi ha en les plataformes però amb un plus de proximitat cultural».

És aquest també un espai «on els estudiants de Cinema, de Comunicació Audiovisual o Periodisme venen a buscar llibres i pel·lícules difícils de trobar i que necessiten per als seus estudis». Alfredo Navarro els fa recomanacions, comentaris?

Hi ha una secció «d'Història del Cinema, de Cinema Mut, de les grans Avantguardes, les Escoles de Cinema per països... I per als estudiants sí que existeix una necessitat de trobar aquestes obres».

Però per damunt de tot, Navarro pretén potenciar l'aspecte formatiu i cultural i ja ha organitzat diversos tallers d'iniciació que es duran a terme en el videoclub.

Així, el 25 de febrer es va organitzar un «Taller de guió», mentre que el 3 de març es durà a terme un «Taller de creació d'un curtmetratge». Així mateix, el 10 de març, a la vesprada, els interessats podran aprendre «Interpretació davant la càmera». Els interessats podran inscriure's posant-se en contacte amb Videoworld a través de les seues xarxes socials.

Alfredo Navarro és també la cara visible d'aquest projecte. La persona «més adequada per a fer-se càrrec d'aquest negoci». Un home amant del seté art, director, guionista i productor de cinema, la principal activitat del qual professional ha estat sempre, i està, vinculada a aquest sector.

Navarro, natural de Novelda, va estudiar a l'Escola de Cinema de Madrid. Té una productora audiovisual pròpia des de fa anys. Ha treballat en programes de televisió com a realitzador, habitualment en el sector de la publicitat, i és creador de videoclips musicals amb artistes internacionals com La Puerta Violeta, de Rozalén. La seua primera pel·lícula, Sueños de Sal, va ser guardonada amb un Premi Goya en 2016 i molts dels seus guions han sigut premiats a nivell internacional.

En l'actualitat, «estic escrivint un curt i acabant la meua segona pel·lícula, Novelda-Japón. A més, diàriament treball amb publicitat, videoclips i curts». Molts projectes cinematogràfics que es complementen amb aquest repte personal: el manteniment d'aquest especial i singular videoclub, «mantenint visca l'essència i l'encant del suport físic i aportant una nova visió a aquest sector».