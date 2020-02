Més de 400 docents es formen a Elx per a afavorir la igualtat i la inclusió a les aules.

El Centre de Congressos d'Elx alberga aquest dimecres i dijous les jornades 'Fem el nostre centre més inclusiu', organitzades pels centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE), la Conselleria d'Educació, i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Elx, per a tractar que tots els alumnes, amb independència de les seues característiques especials, estan en les mateixes aules.

Durant aquest matí aproximadament 400 docents han assistit a aquesta trobada al qual no ha faltat l'alcalde d'Elx, Carlos González, la regidora d'Educació, María José Martínez, l'edil de Drets Socials, Mariano Valera, el subdirector general del Professorat, Carlos Sánchez, la inspectora d'Educació Ester Álvarez i el director territorial d'Educació, David Vento, els qui han inaugurat l'acte amb una taula presencial.

Durant l'obertura de la jornada l'alcalde d'Elx, Carlos González, ha subratllat que "promoure la inclusió a l'escola és afavorir la igualtat d'oportunitats i garantir una educació de qualitat". González ha qualificat de "gran utilitat i d'interés" les jornades per a la dinàmica dels centres educatius i de la ciutat. Al mateix temps l'alcalde ha reconegut la labor fonamental que exerceix el professorat com a "transmissors de coneixements" i com a "pilar essencial en la construcció d'una comunitat més oberta, tolerant, respectuosa, solidària, i democràtica". González també ha congratulat al CEFIRE i a la Inspecció de la Direcció Territorial d'Educació per la iniciativa per a visibilitzar i normalitzar la diversitat a les aules.

Per la seua banda, Carlos Sánchez ha assenyalat la importància de dotar als professionals d'eines pràctiques per a la integració i acceptació en els col·legis i ha animat als docents a continuar treballant per a erradicar els obstacles que encara existeixen en els centres escolars.

L'objectiu d'aquestes jornades és difondre decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, i l'ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. Amb aquestes eines, es pretén evitar la que els alumnes amb necessitats específiques no abandonen les seues aules i s'aparten dels seus companys en el procés d'aprenentatge. La intenció és que "tots els alumnes, tinguen les característiques que tinguen, seguisquen en el mateix curs amb normalitat".