L'IES Jorge Juan d'Alacant, Medalla de la Ciutat

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, farà lliurament de la Medalla de la Ciutat, el grau màxim de distinció que pot atorgar la Corporació, a l'Institut d'Ensenyament Mitjà Jorge Juan, en el curs d'un acte que tindrà lloc en el centre.

És probable que la imposició oficial es registre a l'Ajuntament i que la cerimònia protocol·lària es visca en la sala d'actes del centre, amb capacitat per a unes 380 persones, perquè l'equip directiu i el major nombre possible d'integrants de la comunitat educativa del col·legi puguen seguir en directe la celebració. L'institut imparteix classes cada curs a uns 900 alumnes i la seua plantilla de professors està conformada per uns 90 docents.

La Comissió municipal de Presidència i Règim interior, que presideix l'alcalde, ha donat compte aquesta setmana als representants dels grups polítics de la proposta de l'expedient sobre la concessió de la Medalla de la Ciutat a l'institut coincidint amb el seu 175 aniversari. En el centre van superar el batxiller bona part dels fills més il·lustres de la ciutat, com l'historiador Rafael Altamira, l'escriptor Gabriel Miró, el músic Óscar Esplá o l'economista Germán Bernácer.

Francisco Giner dels Rios, unit a Altamira en la Institución Libre de Enseñanza, també va estudiar a les seues aules, ja que després de nàixer a Ronda, el seu pare va ser traslladat a Alacant. Els cronistes d'Alacant Francisco Figueras Pacheco i Vicente Martínez Morellá, el pintor Emilio Varela o el doctor Gadea també van passar pel col·legi, entre molts altres personatges rellevants.

L'IES Jorge Juan complirà exactament el seu 175 aniversari amb el començament del pròxim curs, el 2021-2022, segons va explicar el seu director, Luis Martín, a la comissió municipal dirigida per l'alcalde que dijous passat va recórrer el centre per a conéixer de primera mà les inquietuds del seu equip responsable.

L'expedient municipal sobre la Concessió de la Medalla de la Ciutat obrirà en breu el seu període d'informació pública perquè puguen sumar-se al mateix els ciutadans o ens que així ho consideren.

L'IES Jorge Juan imparteix cursos de l'ESO, de Batxillerat, de Formació Professional Bàsica i de Batxillerat nocturn. És Centre Erasmus i de Pràctiques de Professorat.