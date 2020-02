La Generalitat concedeix a Alcoi la capitalitat cultural valenciana

La Generalitat ha distingit Alcoi com a capital de la cultura valenciana 2020-2021. La distinció com a capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat en 2016 amb l'objectiu d'incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i foment econòmic. Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l'oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l'accés universal a la cultura.

El projecte alcoià es denomina 'Arrels de Futur' i recull les activitats realitzades i les que s'està duent a terme: activitats de promoció i producció cultural, recursos educatius i socials amb ponts amb la cultura i entitats socials. També parla del patrimoni com a eix de la riquesa cultural: patrimoni arqueològic, patrimoni arquitectònic, patrimoni industrial, la ciutat dels ponts, museus, patrimoni musical i patrimoni documental. Explica el valor singular del Patrimoni Immaterial, així com les connexions entre Patrimoni Natural i Patrimoni Cultural, el fenomen festiu com a part inseparable de la personalitat cultural, la Promoció Turística com a oportunitat d'acció cultural i el factor participatiu com a eix de les polítiques culturals avançades.

Pel que respecta al projecte cal destacar les accions iniciades i d'immediata implementació, com l'IVAM CADA Alcoi, la Xarxa de Biblioteques Municipals d'Alcoi, Tiquet Alcoi, el Catàleg interactiu de la Col·lecció Municipal d'Art, Zones WiFi, complex tecnològic i cultural de Rodes i el Molinar.

Cal assenyalar com a línies mestres afegides com a proposta específica, dos objectius. El primer és la fertilitat cultural de les bones pràctiques impulsores de la participació cultural i el segon la projecció històrica de la societat industrial com a factor de retrobament cultural. A partir del ric llegat històric, arquitectònic, immaterial i cultural en totes les seues facetes, la societat alcoiana està en condicions d'aprofundir els punts de contacte interdisciplinaris amb una finalitat de caràcter essencialment cultural que, d'una banda, fixe al territori i a les generacions presents el valor de l'herència retrobada; però, per una altra, que siga factor de creixement cívic i econòmic, creatiu i de coneixement, tant a partir de motors institucionals com uns altres en concurrència des del món associatiu o empresarial.

Es proposa mantindre i potenciar la línia de la Setmana Modernista-Fira Modernista en aquest any especial de capitalitat cultural, per a consolidar-la al nivell de les altres dues fites anuals de la cultura i la tradició alcoiana: els Moros i Cristians i la Ciutat de Nadal. Amb aquest triplet d'adequada distribució temporal al llarg de l'any, la ciutat pot fer un salt avant en el seu posicionament com a referència dins de l'àmbit valencià i, a través d'aquesta marca comuna comunitària, contribuir a objectius més globals com a referent de la Comunitat.

A partir d'aquestes dues línies principals i definitòries, també d'acord amb el contingut que plasma de manera global tot el projecte, es contemplen diferents iniciatives coordinades, diverses i complementàries, per al termini 2020-2021, amb vocació clara d'interdisciplinarietat, d'una banda, i de constituir-se com a punt de creixement sostingut per al futur més pròxim.

Cal remarcar que el projecte està concebut de manera totalment oberta a l'entorn comarcal, factor que es considera clau per a la cohesió cultural i social del nostre entorn immediat i plenament justificat per tractar-se d'una proposta precisament de capitalitat cultural.

Per això les entitats comarcals, conjuntament amb les alcoianes implicades inicialment de manera més directa, però en general l'ampli i divers món de la cultura, l'art, l'educació o la participació, tindran portes franques i podran sentir-se plenament partícips de tots els continguts oferits, així com proposar o ser receptors de línies de col·laboració que ajuden, en el màxim grau possible, a la difusió dels beneficis i les accions culturals i socials entre les poblacions que tinguen inquietud per a participar, d'alguna manera, en l'àmbit institucional o, directament, per part dels seus ciutadans interessats en aprofundir, col·lectivament i individualment, els vincles comarcals o, per què no, de més ampli abast territorial.

Es portaran avant les següents accions: Premi de Novel·la Isabel-Clara Simó, Cicle d'Homenatge commemoratiu dels 25 anys de la mort d'Ovidi Montllor, Cicle d'Homenatge a Pep Cortés, Homenatge al pintor Antonio Gisbert, Festival d'Animació Animalcoi, I Congrés Nacional de Dansa Ciutat d'Alcoi, Fira Modernista 2020 dedicada a la figura de Francisco Laporta, Recuperació de la Porta de Cocentaina, Mascletà Nocturna del 23 d'abril i Museu de la Industrialització El Molinar.

Indicar finalment que el projecte compta amb un annex en el qual més de 100 personalitats del món de la cultura d'Alcoi han indicat amb una frase el perquè la ciutat mereixia aquest reconeixement. Entre altres van participar Isabel-Clara Simó, Antoni Miró, Sol Picó, Romà de la Calle, Xavi Castillo, Jordi Bernàcer o Carles Cortés.

L'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, destaca que «l'aposta per la cultura del nostre govern és clara i evident, hem format el Consell de Cultura, hem obert l'IVAM CADA Alcoi, creant a més beques llançadora per a creadors, també hem promogut la Mostra de Teatre Escolar i l'Amateur, a més de consolidar la Mostra i una programació estable d'exposicions en diferents espais de la ciutat juntament amb la Càtedra d'Antoni Miró i altres associacions culturals, sense oblidar la música, on sens dubte la producció local ocupa bona part de les agendes de les sales de la nostra ciutat. En definitiva, per a nosaltres la cultura és un eix fonamental no tan sols a nivell intel·lectual, a més és un motor econòmic important per a la ciutadania».

«La Generalitat ha reconegut un treball ben fet i ara se'ns presenta sense cap mena de dubte un repte que assumim amb il·lusió i compromís ferm de demostrar el perquè Alcoi ha merescut el reconeixement de la Capitalitat Cultural Valenciana», ha conclòs, Francés.

Prèviament a Alcoi, Gandia va ser triada com a primera CCV per al període 2017/2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per als de menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries van ser les poblacions guardonades i, des del 25 d'abril de 2019, van ser Altea i Vilafranca les que van agafar el relleu fins al 25 d'abril de 2020.