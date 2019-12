L'art ocult darrere dels fanzines.

Entre ells figuren Niño de Elche, Alicia G., Toni Cuatrero o José Ramón Bas.

L'artista David Gil, el músic Carlos Izquierdo i l'agitador cultural Alejandro Tévar van llançar en 2007 el fanzine Fetiche, del qual es van editar 16 números i en cadascun s'incloïa un objecte fetitxe únic (el tros d'un vinil, el fotograma d'una pel·lícula...). En ell van col·laborar noms com Forges, Lucia Etxebarria o Paco Mir i altres desenes de creadors alacantins les obres dels quals, donada l'audiència minoritària dels fanzines, no arribaven al públic general.

«Sempre parlàvem de fer alguna cosa amb Fetiche quan es van complir els deu anys i aquesta és una manera de fer el fanzine amb les persones però en lloc de portar-ho al paper l'hem portat a una sala», expliquen els responsables de Fetiche i comissaris de l'exposició (contra) cultura Fanzine, que s'inaugura aquest divendres a les 20 hores en Les Cigarreres d'Alacant, on romandrà fins al 8 de febrer, dins del festival Bello Público dedicat a la fusió de la música i la paraula.

A més de comptar amb un espai específic que homenatja el fanzine, amb diversos exemples d'aquestes publicacions independents de cultura alternativa o underground i un collage col·lectiu, la mostra ha encarregat a un total de catorze artistes de la província que han treballat activament en projectes fanziners que exposen les seues obres en la mostra, que compta amb il·lustracions, instal·lacions sonores, murals, serigrafies, fotografies, escultures o poesia.

«Volem donar visibilitat a aqueixa realitat que moltes vegades s'amaga a les ciutats i que pel seu caràcter caòtic acaba desapareixent», apunta Gil, per a qui aquest món subterrani sempre ha sigut una oportunitat «per a conéixer-nos i conéixer el treball d'uns altres, que quasi mai arriba a aquestes sales».

A Les Cigarreres es podrà veure, per exemple, el treball de Dani Bravo, que ha penjat en un estenedor les cares dels candidats al Govern, encara «pendent» de formar-se; o la peça sonora de Niño de Elche (Excrecencias), amb tres hores de «ruïnes, retalls, reflexions, cançons i sons» del procés d'elaboració del seu disc Antología del cante flamenco heterodoxo amb fotos de Ricardo Cases sobre la construcció del vestit del cantaor.

José Ramón Bas mostra el seu projecte The, Los, Les Invisibles amb xiquets del carrer d'Àfrica, especialment de Camerun, amb els qui ha treballat en un fanzine i del qual ha sorgit una exposició fotogràfica; Carlos Izquierdo ha desconstruit un piano, paradigma de la música occidental, per a construir escultòricament «altres maneres de concebre la música i desmitificar aquest instrument», que exposa al costat d'un text projectat escrit en un *fanzine; David Gil ocupa 12 metres de paret amb serigrafies que parlen de déus, We used to be God; i Alicia G. fusiona poesia i fotografia. Detritus, D. Vanderh, Sandra Zajac, Toni Cuatrero, Llorenç Barber i Montserrat Palacios, Eixa i Ignacio Córdoba també participen en la mostra.

Dins del festival, aquest dijous (21 hores) a l'Escola Mistos es presenta el llibre El hechizo del groove, amb exposició d'il·lustracions de Jaume Mira i actuació d'Arim.