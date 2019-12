L'AP-7 obrirà les barreres i serà gratuïta des de l'1 de gener.

L'autopista AP-7 serà gratuïta just després de les campanades. L'empresa Abertis, a la qual se li acaba la concessió el pròxim 1 de gener, alçarà les barreres dels peatges a les 00.00 hores de la nit de Cap d'Any després de més de 40 anys de pagar peatge.

Desmuntatge dels peatges de l'autopista AP-7

A diversos conductors els havia sorprés que aquesta setmana Abertis desmuntara dues màquines de tiquets de l'accés a l'AP-7 en el peatge d'Ondara. Aquestos dos carrils d'entrada s'han anul·lat (estan oberts altres dos). Els treballadors han indicat que aqueixes màquines s'han emportat a un peatge de Catalunya.

Així mateix, han precisat que "puntualment" l'empresa s'ha emportat aquestes màquines i, és clar, ja no les reposarà. A més, han dit els operaris, ara hi ha molt menys trànsit en aquest accés que a l'estiu o per Pasqua, i n'hi ha prou amb dos carrils d'entrada.