Els instituts de Crevillent aposten pels drons socials i el cinema d'animació

El cinema, l'«stop motion», la impressió 3D i els drons reprenen les aules dels instituts de Crevillent. Els alumnes dels centres Macià Abela i Canónigo Manchón crearan un curtmetratge d'animació en «stop motion» amb l'ajuda d'una Impressora 3D dins del projecte d'innovació educativa MOMO i perfeccionaran els drons amb finalitats socials, creats l'any passat, dins del projecte La Feria Aérea.

Els dos projectes, són una idea d'El Caleidoscopio, startup de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i estan secundats per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Crevillent. Dues iniciatives d'innovació educativa que tenen com a objectiu que els estudiants aprenguen a usar la tecnologia més nova aplicada a una fi cultural i social.

Amb això es pretén que els estudiants no sols adquirisquen un coneixement tecnològic sinó també el valor que a través de la tecnologia es poden aconseguir múltiples objectius.

MOMO és el segon any que es desenvolupa en tots dos instituts. Un projecte que pretén unir la impressió 3D, amb cinema i cultura, en tindre com a objectiu la creació d'un curtmetratge d'animació amb la tècnica de «stop motion», i amb la societat, ja que els curtmetratges hauran de tindre una fi social o mediambiental.

Els estudiants hauran de crear i dissenyar la seua pròpia maquinària cinematogràfica a partir de la impressió 3D. Amb ajuda d'un arduí, un sistema de control d'electrònica analògica i digital, li programaran moviments precisos a aqueixa maquinària per a poder rodar el curt. A més hauran d'escriure el guió i construir els decorats i personatges del curtmetratge. En aqueix sentit, el curs passat, els estudiants de l'IES Macià Abela van crear el curt «Un cap de setmana com un altre» on reclamaven més zones i activitats juvenils a Crevillent. Mentrestant, els estudiants de l'IES Canónigo Manchón en «Una nova tardor», denunciaven com el mal consum de la tecnologia, a vegades, ens porta a aïllar-nos de la resta de les persones. Els projectes van començar al novembre amb la formació dels docents i veuran la llum al maig en un acte a la UMH.