La Universitat d'Elx formarà en Intel·ligència Artificial a tots els estudiants de Batxillerat de la Comunitat Valenciana.

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx acostarà, a partir del pròxim curs i de manera progressiva, la intel·ligència artificial (IA) a tots els alumnes de Batxillerat de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un dels set eixos d'un ambiciós programa específic i pioner a Espanya que, des del campus il·licità, esperen contagiar a la resta d'universitats espanyoles. Per si no fos prou, la iniciativa suposa copiar una acció similar que està duent a terme el Govern de Finlàndia amb la idea que es vaja estenent per tota Europa.

La formació per als alumnes de Batxillerat de la Comunitat Valenciana serà online, de caràcter bàsic, per a aprendre els principis de la intel·ligència artificial, gratuïta i amb certificat.

El rector, Juan José Ruiz Martínez, i el vicerector de Tecnologies de la Informació, Federico Botella Bevià, han presentat aquest matí el Programa Laboratori d'Aprenentatge en Intel·ligència Artificial (LAIA). Aquesta iniciativa de formació, dirigida sobre a tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS)), pretén preparar a tots els membres per a comprendre les possibilitats i els reptes que oferirà en aquesta pròxima dècada de 2020-2030 l'aplicació de tecnologies, basades en Intel·ligència Artificial (IA).

El Programa LAIA compta amb l'assessorament de la doctora en Intel·ligència Artificial per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) els EUA i Doctora Honoris causa per la UMH en 2018 Nuria Oliver. El principal objectiu d'aquesta iniciativa és la formació bàsica, intermèdia i avançada en les tècniques actuals de IA, que permeta als participants (estudiants, PDI, PAS i professionals) entendre els canvis en l'ús de les tecnologies i en el de les dades que es produiran en els pròxims anys.

Aquest programa es compon de 7 accions: formar a 20 nous doctors a l'any, a través de l'aplicació de IA en la UMH; així com instruir a 50 membres del Personal d'Administració i Serveis (PAS) en Nanocursos IA.

Nanocursos.com és una plataforma de formació online, creada per la UMH, els continguts de la qual s'estructuren en nanoclasses, nanocursos i rutes d'aprenentatge. Conforme se superen els nanocursos i/o rutes d'aprenentatge, es podrà obtindre un certificat d'acreditació de competències de manera online, a través de la Seu de la UMH.

Així mateix, aquest projecte formarà a cent membres del Personal Docent i Investigador (PDI) en Nanocursos IA; a 500 estudiants matriculats en Nanomaster IA; a 1.000 professionals en Disrupt Camp IA gratuït; i a 15.000 estudiants de la UMH en Nanocursos IA. Finalment, aquest programa formarà a 60.000 estudiants de Batxillerat de la Comunitat Valenciana en un nanocurs gratuït d'Introducció a la IA.

El Programa LAIA està alineat amb l'Estratègia IA de la Comunitat Valenciana, ja que hi ha diverses accions concretes en l'estratègia valenciana totalment alineades amb els objectius del programa: foment d'una major hibridació universitària de la computació i la IA amb determinades titulacions universitàries; llançament d'un programa online d'educació per a la societat valenciana, similar al programa Elements of AI del Govern de Finlàndia; disseny de programes específics de formació del funcionariat per a l'adquisició de competències digitals, que incloguen el coneixement de la tecnologia d'IA i el seu paper impulsor d'innovació en la millora de la gestió pública; i desenvolupament de programes de formació en capacitats digitals per a professionals.

Aquesta iniciativa és un projecte pilot que naix en la UMH amb la finalitat d'estendre-ho a la resta d'universitats de la Comunitat Valenciana o de tot el territori nacional, interessades en la seua aplicació, de manera que aquest primer any s'analitzaran els seus resultats per a intentar escalar-lo a altres àrees.

El programa pretén donar formació a tots els estudiants de totes les àrees, ja que la intel·ligència artificial és transversal i és fonamental que qualsevol estudiant d'universitat conega els seus fonaments i què es pot i què no es pot fer amb la IA. Aquest projecte vol, també, estendre la iniciativa als estudiants de Batxillerat amb una Introducció a la IA com a projecte pilot, mentre la Unió Europea posa en marxa per a tota Europa la iniciativa Elements of AI.