L'Hospital General, primer centre sanitari que estrena un cor

L'Hospital General Universitari d'Alacant s'ha introduït en l'última setmana en l'ambient nadalenc, amb la celebració de diversos actes, dirigits especialment als més xicotets, un concurs de dibuix per a fills de treballadors, així com la tradicional decoració de les plantes i serveis, que es transformen per complet en aquestes dates, amb la finalitat de convertir el centre en un lloc més amable, concorde a aquesta època de l'any.

Hui ha tingut lloc un acte molt especial, el 'Concert Nadalenc de presentació del Cor del Departament', el primer creat en el si d'un hospital a la Comunitat Valenciana, impulsat per la Direcció del Departament.

Aquesta coral porta aproximadament sis mesos en actiu, sota la direcció d'Alejandro Huertas i Julia Narro, i està integrada per al voltant de 45 professionals sanitaris, alguns en actiu i uns altres ja jubilats.

"Forma part d'un projecte de la Direcció que consisteix a obrir l'hospital a la ciutat d'Alacant i humanitzar-lo a través de la música", ha subratllat el director d'Infermeria, Juan Félix Coello.

El Concert Nadalenc s'ha celebrat en la Claraboia de l'Hospital i s'han interpretat una desena de temes, com 'Benedicat Vobis' de Häendel, 'Más allá' de Gloria Estefan o 'El pequeño tamborilero' d'Harry *Simeone.

Les melodies han atret a treballadors i usuaris, que s'han acostat a gaudir d'aquest cor que hui ha fet el seu primer recital, esperant que "tinga un llarg recorregut per a amenitzar l'ambient sanitari", com han apuntat els seus integrants.