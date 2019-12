Les falles de Petrer aspiren a ser declarades Bé de Rellevància Local

Protegir i posar en valor "les falles de la nit de Reis de Petrer" per a assegurar la seua continuïtat és l'objectiu que s'ha marcat la regidoria de Cultura i Patrimoni. Per aquest motiu s'ha remés a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana un informe en el qual s'expliquen les característiques d'aquesta longeva tradició i el seu valor patrimonial.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Fernando Portillo, ha informat que serà en el ple ordinari del mes de desembre, previst per a aquest dijous a les 14 hores, quan s'aprove l'inici d'aquesta tramitació, ressaltant que "les falles de la nit de Reyes són una tradició representativa de la nostra població que forma part de la nostra cultura i que mereix el seu reconeixement patrimonial com Bé Immaterial de Rellevància Local, atesa la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià". L'edil ha indicat que amb aquesta tramitació "tanquem el cicle que anunciem des de l'àrea de Patrimoni d'incorporar tres fites culturals del patrimoni immaterial de Petrer al nou catàleg de Patrimoni com a Béns de Rellevància Local", referint-se a les Carasses, la Rendició i a la tradició de les falles.

Fernando Tendero, director del Museu Dámaso Navarro, ha precisat que "els falles de la nit de Reis són una tradició que se celebra a Petrer almenys des de finals del segle XIX o principis del segle XX". Tendero ha explicat que "van ser portades possiblement per les famílies que van vindre des de la Foia de Castalla i d'alguns pobles pròxims de la muntanya alacantina a repoblar Petrer després de l'expulsió dels moriscos, a partir de 1611, segons la hipòtesi de l'investigador Vicent Tomàs i Navarro".

Històricament, en la tard-nit del 5 de gener, xiquetes i xiquets havien d'indicar als Reis Mags on estava la vila de Petrer perquè no passaren de llarg amb els regals, i per a això utilitzaven paelles, tapadores i altres peces del parament de la cuina que, unides, eren arrossegades per a fer soroll. També recorrien a caragols de mar per a cridar l'atenció dels Reis bufant-les; i, sobretot, les falles, que són unes torxes d'espart verd i avell -nom popular que rep a Petrer l'espart sec- les quals es calava foc i es rodaven formant cercles de foc, a manera de reclam per a orientar a Ses Majestats d'Orient.

La tradició, que és anterior a la cavalcada de Reyes, ha evolucionat i experimentant transformacions amb el temps i amb el pas d'una societat agrícola a una industrial i de serveis, però, malgrat que en alguns moments ha perillat la seua continuïtat, roman viva, entre altres factors gràcies a un grup de persones que advoquen pel seu manteniment.

Finalment, la regidora de Festes, Ana Tortosa, ha recordat que des de fa uns anys la regidoria de Festes, en col·laboració amb Planeta Caracol i amb l'Associació cultural Kaskaruja, organitza tallers de confecció de falles "per a acostar als més menuts de la nostra ciutat a aquesta tradició i que les noves generacions també contribuïsquen a la seua continuïtat" i ha animat a les famílies a participar d'aquests tallers.

Dins de l'àmplia programació d'activitats nadalenques de l'Ajuntament de Petrer per a enguany, els tallers de falles s'han previst per als dies 26 i 27, organitzats per l'Ajuntament; i per al 4 de gener, organitzat per Kaskaruja.