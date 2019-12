Tàrbena compra una casa en ruïnes per 1 euro que rehabilitarà per a donar-li ús

Fa uns anys, els pobles de l'interior de la comarca de la Marina Baixa van veure com a ciutadans estrangers compraven algunes de les cases antigues per a convertir-les en els seus habitatges o segones residències. Tanmateix, amb el pas del temps, molts d'ells van tornar als seus països o van ser els seus familiars els que van heretar aqueixes propietats que ara romanen tancades, sense ús i en alguns casos en estat de ruïna. És el cas d'un immoble de Tàrbena que acaba d'adquirir l'Ajuntament per només un euro i que té previst rehabilitar per a donar-li un ús públic.

Però el cas de Tàrbena no és l'únic. En la mateixa setmana, l'Ajuntament de Bolulla ha dut a terme una operació semblant: la compra d'un altre habitatge per un preu simbòlic (el que ha costat les despeses de gestió). En aquest cas la intenció és acabar amb un immoble en mal estat i millorar l'escena urbana.

L'habitatge que només li ha costat a l'Ajuntament de Tàrbena un euro està situada al carrer Santa Anna, una xicoteta via en el centre d'aquest municipi de 627 habitants. La casa compta amb dues plantes i un aspecte deteriorat pel pas del temps i la falta de vida dins d'ella. L'alcalde, Francisco Javier Molines, va explicar a aquest diari que sobre aqueix immoble i el contigu hi ha un «expedient de ruïna». Cadascuna d'elles és d'un propietari i l'administració local porta mesos intentant localitzar als dos amos, però no havia tingut èxit fins i tot publicant-ho en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Molines va indicar que preocupava l'estat de la casa i que va ser la casualitat la que de sobte va fer que un dia n'apareguera la propietària al poble. «La propietària va vindre a vendre la casa però se li va explicar que estava en ruïnes i no podia fer-ho», va afegir. Així que es va buscar una altra solució: que l'Ajuntament es quedara amb ella. Però el temps constrenyia perquè la propietària, una ciutadana anglesa, «havia de tornar a Hong Kong (la Xina)» però la seua intenció era donar la casa al Consistori. Al final, l'opció va ser vendre-la pel preu simbòlic d'un euro «ja que qui tenia els poders en el seu nom només podia vendre-la, no donar-la».

El següent pas és dur a terme una rehabilitació de la casa en la qual s'inclourà la teulada, les parets i tot el necessari perquè siga un immoble segur. Una vegada realitzades les obres, l'Ajuntament té intenció de donar-li un ús públic a aquesta, per al que hauran de buscar finançament en altres administracions. «La que hem adquirit veurem si li donem ús com a museu etnològic; és una de les propostes», va explicar l'alcalde a aquest diari. Però també podria haver-hi una altra opció: la creació de «una mena de casa rural municipal» que servira per a donar treball i que el municipi tinguera un reclam turístic. Tot es veurà més endavant.

Ara els falta localitzar el propietari de la casa del costat, de les mateixes característiques i sobre la que també hi ha un expedient de ruïna per la seua mal estat. Molines va explicar que «són de fora de Tàrbena», per aquest motiu coste trobar-los. «Tenim moltes cases d'estrangers que s'han anat i ja no han tornat mai o les han heretades els seus familiars que no saben ni on estan situades».

Bolulla en el mateix cas

Aquesta situació no sols es dona a Tàrbena. A Bolulla, per exemple, l'alcalde Adrián Martínez va afirmar que «tenim moltes cases que estan molt velles i que s'estan caient; hem de fer alguna cosa amb elles» i entre les quals moltes també són de ciutadans d'altres països: «El 40 o 50% de les quals hi ha són d'estrangers que han mort i els seus fills no tornen». Així que l'Ajuntament d'aquest poble de 418 habitants s'ha posat a la feina i ha començat a plantejar què fer amb aquelles que estan en estat de ruïna, si es reformen o es fa un pla per a millorar l'estètica urbana. Per a començar, han adquirit una d'elles, situada al carrer Raval de Baix, per un preu simbòlic als propietaris estrangers però, a diferència de Tàrbena, la rehabilitació queda més lluny i estan plantejant fer «o un magatzem municipal o una zona verda amb una font i un espai per als xiquets», va apuntar l'alcalde.

L'habitatge en mal estat adquirit pel Consistori de Bolulla. Foto: David Revenga

Però seran els veïns els qui decidisquen què fer. Per a això, el govern local ha obert un procés de Participació Ciutadana perquè «siga el poble qui decidisca que fer en aquest emplaçament» i han posat a la seua disposició tant el Facebook del consistori com un correu d'Alcaldia (alcaldia.bolulla@gmail.com) i un Whatsapp (639107048) a més de poder rebre les propostes en persona en el consistori. Potser hi aporten qualsevol altra idea.