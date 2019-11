Els rectors de la Comunitat Valenciana demanen un canvi en el model de finançament

Els rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat demanden un canvi en el model de finançament universitari que s'ajuste als criteris actuals, en al·legar que no poden "repartir pressupostos amb els criteris de 2010".

Així ho ha exposat la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Eva Alcón, com a presidenta de la Conferència de Rectors de la Comunitat, qui ha indicat que han "assolit un moment insostenible" i necessiten "un pla de finançament universitari que tinga en compte la idiosincràsia i les necessitats" de cada centre.

Alcón ha realitzat aquestes declaracions a Alacant instants abans d'una reunió que els representants de les cinc entitats acadèmiques públiques de la Comunitat han mantingut amb els consellers d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

A la trobada, celebrat en la seu del Districte Digital de la Generalitat, han acudit Alcón i els rectors Mavi Mestre (Universitat de València), Francisco Mora (Universitat Politècnica de València) i Juan José Ruiz (Universitat Miguel Hernández). En representació de la Universitat d'Alacant ha participat la vicerectora de Planificació Econòmica, Mónica Martí, ja que el rector, Manuel Palomar, es troba de viatge.

Alcón ha assegurat que els responsables universitaris estan "satisfets" després que el Consell haja garantit el pagament de 69 milions, l'abonament del deute històric corresponent a 2020, una quantitat que "permet funcionar" a les entitats acadèmiques.

La liquidació d'aquest deute "podria servir per a inversions en política universitària, com a projectes propis d'investigació", ha declarat la rectora de l'UJI, però s'inverteixen en "les mesures" que es prenen des del Consell o des del Govern central.

"Són bones decisions, com el pagament dels sexennis de transferències o les millores per al personal investigador", ha indicat Alcón, "però per a abonar-les, se'ns ha de compensar d'alguna manera" i, així, poder fer front al dia a dia de les universitats.

Els rectors han trobat el suport inicial de la consellera d'Universitats. Pascual ha coincidit que les entitats acadèmiques "necessiten un nou model de finançament" i ha avançat que ja ha convocat "una taula d'experts" la qual confia que vaja "trobant-ne solucions abans que acabe enguany".

Pascual ha incidit en què la trobada de hui constitueix, al seu parer, una "mostra de bona voluntat per totes dues parts" i ha subratllat que el seu gabinet és "sensible a les reivindicacions universitàries". Prova d'això, ha sostingut, és que "l'abonament del deute històric corresponent a 2020 es pagarà abans que finalitze 2019".



La consellera ha detallat també que dels 1.000 milions d'euros amb què compta el seu departament, "825 estan destinats a les universitats". Una quantitat que supera en "uns 2,3 milions" a la destinada en 2018, segons els seus càlculs.

Per la seua banda, Soler ha admés que, "en les actuals circumstàncies", el Govern autonòmic fa "artesanies comptables" per a poder atendre les universitats, encara que també ha advertit que "no es pot prometre el que no es pot fer", perquè podria generar una "desil·lusió".

Per això, considera que el model de finançament autonòmic ha de revisar-se amb la finalitat que la Comunitat compte amb els recursos necessaris. "És una cosa imprescindible i immediat", ha assegurat el conseller d'Hisenda, "patim una injustícia que dura ja massa temps".

Soler ha defensat que els valencians no estan "sent tractats amb les condicions constitucionals" que estipula l'article 156 de la Carta Magna, el relatiu al finançament autonòmic.

Al seu judici, el Consell no pot "erradicar els barracons escolars amb la velocitat" amb què els agradaria, ni "contractar metges i infermeres" per a reduir llistes d'espera o "obrir els quiròfans a la vesprada" fins que no s'ajuste el finançament.

"Per a fer el mateix que es fa a Cantàbria", ha prosseguit Soler, "tenim 800 euros menys per càpita". La percepció del Consell és que la Comunitat Valenciana, segons aquest càlcul, hauria de rebre "4.500 milions d'euros més" anualment.

El finançament és "prioritari per a l'educació, la sanitat, la dependència o l'habitatge social. És prèvia a tot, fonamental", ha asseverat el conseller.