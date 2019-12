Tudi Torró, escollida acadèmica de l'AVL per a cobrir la plaça de Carme Miquel

El ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha escollit per 18 vots a favor i un en blanc la mestra i filòloga Maria Virtuts Torró com a nova acadèmica per a ocupar la vacant per recent defunció de Carme Miquel. L'activitat de Tudi Torró, com és coneguda públicament, ha estat sempre relacionada amb l'ensenyament, la coordinació docent i la gestió educativa i, al llarg de la seua carrera professional, ha ocupat diferents càrrecs tant a la Universitat d'Alacant (UA) com en la Conselleria d'Educació.

Abans de la votació, l'acadèmica i professora del Departament de Filologia Catalana de la UA Maribel Guardiola ha defensat la candidatura de Torró, presentada amb l'aval de 13 dels 20 acadèmics, segons ha informat l'AVL. En el parlament, Guardiola ha destacat els seus mèrits com una "referent docent, pedagògica i cívica" en la Comunitat Valenciana.

Nascuda a Ontinyent el 1955 però resident a Elx des de fa algunes dècades, l'experiència docent de Tudi Torró s'ha vist reflectida en la publicació de llibres i materials educatius per a Primària i Secundària, treballs que han servit de referència a molts mestres i pedagogs. A més, ha sigut guardonada amb el Premi Federació Escola Valenciana, el Jaume I d'Elx, el Vicent Ventura o el Joan Baptista Basset, entre altres.

La seua activitat professional compromesa amb la defensa de la llengua i de la cultura, han sigut factors determinants perquè els membres de l'AVL la consideren mereixedora d'ocupar un lloc en l'ens normatiu. En paraules de Maribel Guardiola, la incorporació de Torró aportarà "un plus de reconeixement social" a la institució acadèmica.