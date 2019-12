L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ret homenatge a Lluís Alpera a Alacant en la VIII Jornada sobre Escriptors Actuals

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ret homenatge aquesta setmana al poeta i crític Lluís Alpera, amb motiu de la VIII Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals, que comença aquest divendres 8 de novembre a Alacant. L'ens normatiu dedica aquesta cita a la memòria de l'autor, que va ser fundador del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant (UA) i que va morir al desembre del 2018, i per aquest motiu la seua obra serà recordada en una de les sessions.

L'encontre es desenvoluparà al llarg de divendres i dissabte a la Seu Ciutat d'Alacant de la UA, i se centra també en l'obra dels poetes Emili Rodríguez-Bernabeu i Gaspar Jaén, que seran igualment objecte d'estudi en les diferents sessions, tant pel que fa a la seua producció poètica en si com en l'anàlisi de les seues connexions amb altres disciplines com són la medicina, en el cas de Rodríguez-Bernabeu, com l'arquitectura, pel que fa a Jaén. Es tracta, segons explica el professor del Departament de Filologia Catalana de la UA Enric Balaguer, "d'explorar els vincles entre la poesia i la ciència".

A més, en les jornades es farà un balanç sobre la poesia a les comarques meridionals valencianes, a càrrec del mateix Enric Balaguer, mostrant "què ha sigut" aquesta disciplina durant les últimes dècades i les iniciatives que s'han dut a terme, així com fer un repàs dels autors més destacat d'aquest temps. En definitiva, assenyala Balaguer, "dibuixar el panorama" poètic del sud valencià.

La cita comptarà amb la presència de diversos membres de l'AVL com Emili Casanova, Artur Ahuir i Verònica Cantó, que presentaran algunes de les sessions. Les jornades, obertes fonamentalment a públic interessat en l'estudi dels autors en què se centra el programa i estudiants, començaran aquest divendres a les 16.00 hores i l'assistència és lliure.