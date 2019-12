La Generalitat elabora una proposta per a cobrir la direcció del Teatre Principal

El contracte seria per cinc anys, renovable altres cinc, amb una retribució de 50.000 euros bruts anuals. El futur director haurà de ser titulat universitari i es valorarà la implicació en el món cultural de la ciutat d'Alacant

La Generalitat ha fet el primer pas per a cobrir el lloc vacant en la direcció del Teatre Principal d'Alacant des de la marxa de Paco Sanguino el mes de maig passat. La Conselleria de Cultura ha enviat hui a la resta de propietaris del coliseu (Ajuntament d'Alacant i Banc de Sabadell) una proposta de bases per a convocar el concurs i cobrir la plaça amb la finalitat de "desbloquejar la situació i avançar en aquest sentit", ja que dos mesos després que s'acordara l'elecció per convocatòria oberta -en el Consell de Govern del teatre del passat 17 de setembre- l'ajuntament de la ciutat no ha oferit cap proposta.

La conselleria que dirigeix Vicent Marzà aclareix que aquesta proposta de bases es considera un "document de treball adequat" per a treballar conjuntament amb la resta de representants institucionals del Teatre Principal d'Alacant "i determinar entre tots un text definitiu amb l'objectiu de dur a terme, al més prompte possible, el concurs públic per a la direcció d'un espai cultural que és un referent per a la ciutat d'Alacant".

En la proposta remesa -redactada segons els models existents en teatres de referència en l'Estat espanyol, així com el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana- es detallen les funcions del director-gerent en el disseny de la programació del teatre i en la gestió professional del mateix (incloent l'elaboració de pressupostos sense incórrer en dèficit i la direcció de la comptabilitat), així com en la protecció "de la diversitat cultural, la igualtat lingüística i de gènere" tant en la producció com en la programació, i a fomentar l'accés a les arts escèniques a tota la ciutadania, entre altres.

El futur candidat subscriuria un contracte d'alta direcció d'una durada de cinc anys, amb amb la possibilitat de renovar-lo per un únic període de la mateixa duració, prèvia avaluació del projecte desenvolupat. La retribució serà de 50.000 € bruts anuals en 12 mensualitats.

Entre els requisits per al perfil s'estableix, entre altres, estar en possessió d'una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent, ser nacional d'un país membre de la Unió Europea i acreditar experiència professional en qualsevol àrea de les arts escèniques i en l'organització de projectes artístics durant un mínim de tres anys.

Seran mèrits a tindre en compte la titulació vinculada a les arts escèniques o la gestió econòmica, acreditar coneixement del valencià i d'altres idiomes oficials de la UE i es valorarà "la implicació en el món cultural de la ciutat d'Alacant i de la resta del territori valencià, i molt especialment en el sector artístic específic de les arts escèniques".

En l'esborrany s'estableix un termini de 40 dies per a la presentació de propostes, quan finalment es determine la convocatòria, que podrà declarar-se deserta, i la selecció de la persona es realitzarà a través del Consell de Govern del Teatre Principal d'Alacant.