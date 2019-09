Coño! reuneix més de 50 propostes culturals de creadors alacantins

Alacant celebra per quart any consecutiu Coño!, una trobada cultural organitzada per Tanez Art que, sota el lema de «Igualtat, llibertat i cultura», tracta de donar visibilitat al talent creatiu alacantí i reuneix en aquesta ocasió més de mig centenar de propostes culturals.

Aquesta nova edició, que va canviant d'emplaçament cada any, se celebrarà aquest dissabte 21 de setembre al centre cultural Les Cigarreres des de les 17 fins a les 22 hores, amb parades, exposicions, sessió de micro obert, djs amb música en viu, una taula redona i el concert de Los Koplowitz. A més, també hi haurà food-trucks per a assaciar l'apetit.

«És molt més que cultura. És el nostre granet d'arena per a acostar la cultura i la diversitat a tots els públics. És l'aposta pels joves. És donar veu a les dones. És un crit de guerra», afirma l'organització.

Desenes de persones acudeixen a aquesta convocatòria interessades en les activitats, així com per a conéixer l'obra dels artistes en camps com la il·lustració, la fotografia, la poesia o la moda.

Enguany hi ha més de cinquanta participants: un total de 35 parades, 13 artistes i 4 djs. Entre els participants es troben dissenyadors de marques com Loli Moloni, bijuteria que juga amb l'absurd i els temes divertits; Ghetto Gato, que recupera peces de roba vintage; Mery Croket, amb les croquetes més famoses d'Alacant; o la Llibreria Feminista Hache, centrada en llibres de contingut feminista i recuperació d'autores. Entre els qui exposen la seua obra es troben alguns talents com el fotògraf Iván Carbonell, Querida Maldia o Toni Cuatrero.

D'altra banda, en la taula redona, es presentaran diversos projectes culturals i es parlarà de sostenibilitat i del panorama cultural actual alacantí. Allí estaran el youtuber Atodaleche, la dissenyadora Kralova i l'organitzadora professional Baransu Orden.

A més, enguany hi ha una entrada solidària opcional de recollida d'aliments no peribles o diners destinats als damnificades per les inundacions que han deixat al seu pas les pluges al Baix Segura.