Ureña inicia la verema comparant l'esforç de l'agricultor i de l'atleta

L'atleta Jorge Ureña ha exercit aquesta setmana de padrí en la «Verema Oberta» enaltint el sacrifici del sector. «L'agricultor, com l'esportista, comença sembrant una cosa xicoteta però amb esforç al final ixen grans resultats», ha assenyalat l'esportista d'Onil després de protagonitzar, en les vinyes de Cellers Tornar del Pinós, el tall simbòlic del primer ram de raïm Monastrell d'aquesta campanya.

L'anyada 2019 es preveu abundant -30 milions de quilos- i de qualitat malgrat les fortes pluges que van assotar la província. Referent a això, tant el director de Desenvolupament Rural de la Conselleria, David Torres, com el president del Consell Regulador de la DOP d'Alacant, Antonio Miguel Navarro, van llançar un missatge de suport als agricultors i a les persones afectades per la DANA. Mentre tots dos elogiaven les particularitats i característiques úniques del cultiu de la vinya a la província, l'alcalde del Pinós va posar en valor la cultura vitivinícola del municipi, «terra per excel·lència de raïms monastrell i vins de merescut prestigi internacional», va destacar Lázaro Azorín.